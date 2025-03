El 19 de marzo, el programa 'América hoy' enlazó en vivo con Janet Barboza, quien se encontraba en Piura para rendirle homenaje a Paul Flores, cantante de Armonía 10, quien perdió la vida recientemente. Durante la transmisión, la conductora no pudo evitar emocionarse y rompió en llanto al recordar la trayectoria de 'El Ruso', lo que fue percibido por algunos como un acto de genuina tristeza. Sin embargo, este momento de emoción se convirtió en foco de controversia, especialmente para Magaly Medina, quien no tardó en manifestar su desaprobación.

La conductora de 'Magaly TV, la firme' cuestionó la actitud de Barboza durante su cobertura del sepelio. En su programa, Magaly acusó a la conductora de 'América hoy' de aprovechar la situación para robar protagonismo en un momento que debía ser solemne. La 'Urraca' mostró su desacuerdo con la presencia de Barboza en el evento, asegurando que la forma en que se manejó la cobertura no fue la adecuada.

Janet Barboza arremete contra Magaly Medina

Ante las críticas de Magaly, Janet Barboza no se quedó callada y respondió con contundencia en el programa 'América hoy' el 20 de marzo. La conductora se defendió asegurando que su intención no era robar protagonismo, sino simplemente rendirle homenaje a Paul Flores.

En su respuesta, Barboza fue muy clara: “Ahora se la agarra conmigo, sí claro, yo entiendo que hay opiniones que gustan y hay otras que no, acá me queda ser objetiva y decir lo que pienso, yo acá no soy como la ‘Chilindrina Huachana’ que un día cuando le conviene dice una cosa y otro día dice otra. Qué fácil es estar sentadota sin chambear, utilizar los demás programas que tienen éxito para hacer tu rating, no seas floja, mejor investiga y preocúpate por las placas clonadas, ese es un buen tema.” Su respuesta fue relacionada por los usuarios con la supuesta implicación de Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, en un escándalo relacionado con la clonación de placas vehiculares.

¿Qué había dijo Magaly Medina sobre Janet Barboza?

Las críticas de Magaly Medina hacia Janet Barboza fueron claras y directas. En el programa 'Magaly TV, la firme', la periodista calificó el gesto de Barboza como insensible, al considerar que la conductora se aprovechó del momento para ser el centro de atención. Magaly expresó: “Acá robar protagonismo no valía, robar protagonismo no era elegante”, cuestionando la manera en que 'América hoy' cubrió el sepelio de Paul Flores. Además, la 'Urraca' no dudó en comparar el protagonismo de Barboza con el de una figura política, diciendo: “Encima ponían como si ella fuera presidente del Perú… ¿Quién diablos es la tal Janet Barboza?”