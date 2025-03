El reciente viaje de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro a España ha generado un gran revuelo en la farándula peruana, luego de que la pareja confirmara que habían retomado su relación. La noticia fue revelada en la última edición del podcast 'Enfocados', conducido por el exfutbolista y Roberto Guizasola, donde Farfán mostró un anillo que, según él, simboliza que va en serio con la modelo.

Sin embargo, la forma en la que el exjugador de Alianza Lima oficializó su romance no fue bien recibida por todos. En la edición del 19 de marzo de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina no dudó en comentar el regreso de la pareja, poniendo en duda el significado del anillo y comparándolo con gestos similares de otros futbolistas.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro?

Como ya es costumbre, Magaly Medina analizó el tema con su característico estilo sarcástico y lanzó fuertes críticas contra Jefferson Farfán. La conductora de televisión aseguró que la oficialización de la relación no fue romántica y que el anillo que comparte con Xiomy Kanashiro no tiene un verdadero valor simbólico.

"Esta oficialización es bastante áspera, dura, porque a mí no me parece nada romántica (...). Ella también muestra su anillo, que es como un anillito de boda."

Asimismo, Medina cuestionó el gesto de la 'Foquita' y afirmó que los futbolistas prefieren convivir en lugar de casarse. "Qué manía de muchos hombres, sobre todo de jugadores de fútbol, de ilusionar a estas chicas con un pacto simbólico. ‘Ya te doy un anillo, ya tú y yo usamos un anillo como de casados’. ¿Por qué?"

Finalmente, la 'Urraca' recordó que este tipo de promesas sin compromiso real son comunes en el mundo del fútbol. "El compromiso no lo da un anillo. Cómo se ilusiona con ese anillito. El real anillo, cuando uno quiere darlo, no es para aparentar que ya están casados cuando no lo están."