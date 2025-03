Este miércoles 19 de marzo, el programa ‘América hoy’ enlazó en vivo con Janet Barboza que se encontraba en Piura, para dar el último adiós a Paul Flores, cantante de Armonía 10. Sin embargo, la conductora se quebró en vivo al recordar al músico y su trayectoria, algo que no ha pasado desapercibido para Magaly Medina.

En los comentarios que hizo Magaly Medina en su último programa, tildó de insensible a Janet Barboza y a la producción de ‘América hoy’, por robar protagonismo en el sepelio a Paul Flores. “Acá robar protagonismo no valía, robar protagonismo no era elegante”, señaló duramente la ‘Urraca’ tras el reportaje del magazine matutino.

Magaly Medina considera innecesario que hayan mandado a Janet Barboza

Durante la última edición de ‘Magaly TV, la fime’, la conductora Magaly Medina no dudó en arremeter contra Janet Barboza luego que el programa ‘América hoy’, hiciera una cobertura del último adiós a Paul Flores, donde la ‘Rulitos’ se quebró en vivo.

“En la mañana ver a 'América hoy' que haya enviado a una de sus más grandes figuretis, que seguramente ansía un poquito de tocar la popularidad. Sin pensar que este evento donde acá robar protagonismo no valía, robar protagonismo no era elegante. Robar protagonismo era algo que más bien a mí me pareció bastante insensible”, señaló la periodista al inicio.

En esa misma línea, Magaly Medina no dudó en recordarle a Janet Barboza las críticas que ha recibido en los últimos días, cuando Marisol le recordó que fue amante hace años.

“Encima ponían como si ella fuera presidente del Perú…¿quién diablos es la tal Janet Barboza? Esa, la que Marisol hace unos días le recordó que se había sentado en ‘El valor de la verdad’, a decir como gran mérito en su vida, que había sido amante de un hombre casado”, añadió irónicamente.

Magaly Medina y su misil a ‘América Hoy’

Por otro lado, Magaly Medina dejó entrever que el programa ‘América Hoy’ constantemente mencionan que su magazine apoya a la mujer peruana, cuando también critican abiertamente a las mujeres.

“Esas que le dan ahí protagonismo como mono con metralleta, en este programa que dicen que nunca se dice nada contra las mujeres, cuando atacan pero de un manera consistente y de una manera totalmente chabacana, sin motivos y sin argumentos. Esto que estamos viendo no es criticar por criticar, es hacer ver una cuestión que no es fina, no es delicada señoras de ‘América hoy’. Díganle a su productor, a su jefa Gisela que esas cositas no se hacen. Hay que tener clase”, finalizó al respecto.