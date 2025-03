Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro oficializaron recientemente su relación en sus respectivos pódcast. Ante esto, el padre de la modelo de ‘La casa de la comedia’ se pronunció en una entrevista con Carlos Vílchez y reveló que tuvo una conversación privada con el exfutbolista, en la que le advirtió todo lo que esperaba para su hija.

Según relató, tras la charla, ambos llegaron a un entendimiento y él finalmente le dio su 'bendición' para que hiciera público su noviazgo.

¿De qué hablaron el padre de Xiomy y Jefferson Farfán?

En una entrevista telefónica con Carlos Vílchez, el padre de Xiomy Kanashiro reveló que le pidió a su hija que Jefferson Farfán hablara primero con él antes de oficializar su relación. “Sabemos la reputación que tiene Jefferson. Como cualquier padre, uno quiere lo mejor para sus hijos”, expresó en el podcast ‘¿Ahora qué?’.

El progenitor de la modelo aseguró que la 'Foquita' está realmente interesado en su hija y en construir una relación seria. Además, destacó que lo vio más maduro y centrado. “Me dio una buena impresión. Sentí que tiene todo claro, que ya quemó etapas y que ahora está tranquilo y serio”, comentó.

Sin embargo, el padre de la influencer concluyó la entrevista recordando la advertencia que le hizo al exfutbolista. “Yo le dije todo lo que quería para mi hija y obtuve una respuesta positiva por parte de él y eso me gustó mucho”, detalló.

Xiomy oficializa a Jefferson Farfán como su pareja

En su reciente visita al podcast ¿Ahora qué?, Xiomy Kanashiro no pudo ocultar su felicidad al hablar de su romance con Jefferson Farfán. La modelo, visiblemente enamorada, destacó el apoyo incondicional del exfutbolista en su vida y cómo han fortalecido su relación.

"A mí me encanta mi moreno, siempre lo he dicho. Me gusta su porte, su tamaño, ¡por todos lados, olvídate! Estamos muy felices", expresó entre risas, dejando en claro que su amor está más sólido que nunca. "Entonces, se puede decir que he retomado mi relación con Jefferson Farfán... conversamos bien y tengo que decir que es oficial mi relación con Jefferson Farfán", aseguró la licenciada en comunicaciones.