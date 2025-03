Macarena Vélez será la próxima invitada en el programa 'El valor de la verdad', que se emitirá el domingo 23 de marzo por la señal de Panamericana. En esta edición, podría revelar detalles sobre su relación con el alcohol, su pasado amoroso con Said Palao y su polémico enfrentamiento con ‘Nena’ Cubillas.

La exchica reality ya grabó su participación en el sillón rojo, acompañada por su actual pareja, el argentino Juan Ichazo, y promete hacer confesiones que darán de qué hablar.

Macarena Vélez contará supuesto enfrentamiento con ‘Nena’ Cubillas

En el avance promocional publicado, se revelaron algunas preguntas que pondrán en aprietos a Macarena Vélez. Una de ellas fue: “¿Te metiste en la relación de Johana ‘La Nena’ Cubillas?”. En otro fragmento del video, la modelo explica que ‘La Nena’ supuestamente comenzó a encararla entre gritos, y aseguró que quería golpearla.

“Me empezó a insultar en la calle y a gritar (...) y me empezó a cómo encarar y quería hasta golpearme”, se le escucha decir a Macarena Vélez en el video promocional de 'El valor de la verdad'.

Cabe resaltar que, en el mismo avance, se muestra que Juan Ichazo, el aún esposo de ‘La Nena’ Cubillas, habría sido uno de los acompañantes de Macarena Vélez en el programa de Beto Ortiz. Por lo que el público está expectante de la reacción de la hija de 'El Nene' Cubillas, quien se ha mostrado muy incómoda con la relación mediática del padre de sus hijos.

¿Qué otras preguntas responderá Macarena Vélez?

Durante su participación en ‘El valor de la verdad’, Macarena Vélez enfrentará preguntas que la pondrán en una situación difícil. Una de ellas es: “¿Eres alcohólica?”, posiblemente en referencia a las imágenes que despertaron la polémica, en donde se la ve pasada de copas y siendo llevada en brazos de su pareja Juan Ichazo. Aunque no se conoce su respuesta exacta, en el avance admite: “No fue algo que me sienta orgullosa”.

Otro tema que saldrá a la luz será su relación con Said Palao y la cercanía que habría tenido con Alejandra Baigorria durante esa etapa. En el adelanto, Macarena responderá a la pregunta “¿Le contabas a Alejandra Baigorria tus problemas con Said Palao?”. En otro fragmento, Vélez comenta: “Fue bastante feo de verdad lo que me hizo”, lo que deja entrever que posiblemente compartió con la empresaria detalles de su relación.