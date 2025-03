En una nueva emisión del programa de entrevistas ‘El valor de la verdad’, la modelo y exchica reality Macarena Vélez será la tercera invitada de esta nueva temporada. Durante su participación, la influencer hablará sobre diversos episodios de su vida, incluyendo su relación con Said Palao y un supuesto problema de alcoholismo que, según sus propias palabras, le habría causado daño y del cual no se siente orgullosa.

“No estoy orgullosa de eso, me hacía daño”, mencionó Vélez en un video avance transmitido en el programa ‘La noche habla’. En el mismo adelanto se pudieron conocer tres preguntas clave que la modelo responderá durante la emisión.

¿Qué preguntas responderá Macarena Vélez en el ‘El valor de la verdad’?

La primera interrogante que se reveló en el avance fue: “¿Eres alcohólica?”. La segunda pregunta giró en torno a su relación con Said Palao y su amistad con Alejandra Baigorria: “¿Le contabas a Alejandra Baigorria tus problemas con Said Palao?”. Sobre esta cuestión, la modelo respondió: “Fue bastante feo la verdad lo que me hizo. Yo ya no quería más”.

Finalmente, la tercera pregunta revelada en el avance fue: “¿Te metiste en la relación de Johana ‘La Nena’ Cubillas?”. Al respecto, Vélez declaró que fue víctima de agresiones en la vía pública. “Me empezó a insultar en la calle y a gritar, y hasta quería golpearme”, afirmó.

La participación de Macarena Vélez en ‘El valor de la verdad’ ha generado gran expectativa entre los seguidores del programa, quienes esperan conocer más detalles sobre los momentos más controversiales de su vida.

Rumores de convivencia: Juan Ichazo y Macarena Vélez

La relación entre Juan Ichazo y Macarena Vélez ha captado la atención mediática, especialmente tras las declaraciones de Gigi Mitre. La conductora sugiere que el exfutbolista argentino ya estaría conviviendo con la exchica reality, lo que ha generado especulaciones sobre su situación actual.

La situación se complica aún más debido a la falta de una dirección fija por parte de Ichazo, lo que ha dificultado el proceso de conciliación y divorcio con su expareja, Johana Cubillas. Esta situación ha llevado a la conductora a cuestionar la transparencia del argentino en su nueva relación.