Shirley Arica reveló en 'El valor de la verdad' que participó en una ‘encerrona’ en Miraflores junto a tres futbolistas peruanos: Christian Cueva, Yoshimar Yotún (ambos casados) y Luis Advíncula, en un encuentro que ocurrió antes del Mundial de Rusia 2018.

La modelo confesó que su interés era Yotún, pero él no le prestó atención. “No me dio bola, pero sí el feo”, comentó en referencia a Cueva, quien, según su testimonio, intentó conquistarla sirviéndole varias copas de alcohol para embriagarla.

¿Qué quiso Christian Cueva con Shirley Arica?

Shirley Arica contó a Beto Ortiz que Christian Cueva fue el primero en acercarse a ella durante la ‘encerrona’, a pesar de estar casado con Pamela López, y que intentó emborracharla rápidamente. “Fue el primero que se acercó, es bien atento, caballero. Se me acababa el trago y me servía otro. Pero él no sabía que yo tengo una cabeza donde no caigo. Primero lo emborracho a él y luego yo. Él quería como sea que yo me emborrache”, reveló la influencer en ‘El valor de la verdad’.

Además, aseguró que las intenciones de ‘Aladino’ eran llevarla a uno de los múltiples cuartos de la reunión. “Cueva me quería llevar a un cuarto, pero me llevó al baño. Me acompañó y justo vi salir a una pareja de ahí. Luego simplemente se fue”, relató. Finalmente, aclaró que no pasó nada entre ellos y que solo bailaron y se rieron hasta el after-party.

Shirley Arica y la amenaza a Christian Cueva camino al after

La segunda pregunta en ‘El valor de la verdad’ fue si Shirley Arica amenazó con destruir el auto de Christian Cueva. Ella respondió que sí y reveló que, tras la ‘encerrona’, el futbolista le propuso ir a un after en San Miguel. Sin embargo, mientras iban en camino, Cueva cambió de rumbo hacia Surco, lo que molestó a la modelo, quien no quería ir allí.

Ante su negativa, se generó una discusión, ya que el jugador se negaba a detenerse. Fue en ese momento que Arica, molesta, lo amenazó con destruirle el auto si no la dejaba bajar. Finalmente, Cueva frenó y ella descendió antes de que la situación escalara aún más. “Me mandó a la miércoles y desde ahí ya no volvimos a hablar”, contó la exnovia de Jean Deza.