Shirley Arica volvió a estar en el centro de la atención mediática tras su reciente aparición en el programa ‘La noche habla’ de Panamericana Televisión. En esta ocasión, la modelo y última participante de ‘El Valor de la Verdad’ reveló detalles inéditos sobre su relación con el futbolista de la selección peruana Luis Advíncula.

Uno de los puntos más comentados fue la revelación de que Advíncula se había comunicado con Shirley después de esa reunión privada. Aunque las especulaciones sobre la interacción entre ellos fueron fuertes, la modelo aseguró que siempre mantuvo su postura de no exponer detalles que pudieran perjudicar al futbolista, a quien considera un caballero.

Luis Advíncula contactó a Shirley Arica después de su 'encerrona'

Según el relato de Shirley Arica, el futbolista Luis Advíncula decidió escribirle luego de la famosa 'encerrona' en la que ambos estuvieron presentes. A pesar de que se había especulado sobre la relación de el popular 'Rayo' y Arica en dicha reunión privada que se llevó a cabo en un Airbnb, la infuelcer aseguró que nunca tuvo la intención de hablar de él públicamente ni de dañarlo de alguna manera.

"Me escribió en esa época, hace años. Me dijo: ‘Hola, qué tal, cómo estás’", detalló Shirley. Esta conversación ocurrió poco después de que se produjera el encuentro privado que involucró, además del futbolista que actualmente milita en Boca Juniors de Argentina, a otros jugadores como Christian Cueva y Yoshimar Yotún. Sin embargo, la modelo destacó que no hubo más comunicación entre ellos después de ese mensaje inicial.

A pesar de las tensiones que pudieron haber surgido alrededor del programa y las especulaciones que rodearon a los futbolistas presentes en la ‘encerrona’, Arica dejó claro que nunca tuvo la intención de "quemar" a Luis Advíncula. “Yo no iba a hablar mal de él porque me parece un caballero, no se comportó mal en la reunión”, afirmó en el programa. Shirley Arica se mostró respetuosa con el comportamiento de 'Lucho' y destacó que no participó activamente en las reuniones posteriores, como el ‘after’ que involucró a otros miembros de la selección peruana.