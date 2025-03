En una reciente y emotiva edición del podcast '¿Ahora qué?', Xiomy Kanashiro sorprendió a todos al confirmar que ha retomado su relación con Jefferson Farfán. La modelo, quien conduce el programa junto con Carlos Vílchez y Carloncho, reveló detalles sobre su reconciliación con el exfutbolista, explicando que, en un giro inesperado de los acontecimientos, se enamoró profundamente de su corazón. "Me enamoré de quien menos lo esperaba. Jefferson es una persona increíble, muy divertido, tiene un corazón... yo me enamoré de ese corazón", expresó.

Este inesperado giro en la vida amorosa de la pareja ha generado gran revuelo, especialmente después de la revelación hecha el domingo 16 de marzo en el podcast 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. A tan solo un mes de haber terminado su relación, el exjugador de la selección peruana confirmó que había retomado su romance con la también influencer, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales. Además, la modelo no dudó en mostrar un lujoso anillo, símbolo de esta nueva etapa juntos, lo que confirmó que la relación está más firme que nunca.

Xiomy Kanashiro grita su amor por Jefferson Farfán

En su reciente aparición en el podcast '¿Ahora qué?', Xiomy Kanashiro no ocultó su felicidad al hablar sobre su relación con Jefferson Farfán. La modelo se mostró completamente enamorada y expresó su admiración por el exfutbolista, asegurando que él ha estado a su lado en los momentos más difíciles. "Me encanta mi moreno, a mí me encanta, porque a mí me gustan los morenos, lo he dicho siempre. Me gusta su porte, su tamaño, por todos lados, ¡olvídate! Estamos muy felices", comentó entre risas, dejando claro lo fuerte que es el vínculo que han retomado.

Xiomy no solo destacó su admiración por el físico de Farfán, sino también la conexión profunda que han logrado fortalecer en esta nueva etapa de su relación. "Entonces, se puede decir que he retomado mi relación con Jefferson Farfán... conversamos bien y tengo que decir que es oficial mi relación con Jefferson Farfán", declaró con firmeza.

¿Qué conversó Jefferson Farfán con los padres de Xiomy Kanashiro?

Jefferson Farfán ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática tras revelar en su pódcast 'Enfocados' que ha retomado su relación con Xiomy Kanashiro. Esta revelación llega solo semanas después de que ambos anunciaran públicamente su separación a través de redes sociales, lo que sorprendió a muchos de sus seguidores. No obstante, en el episodio más reciente de su pódcast, el exfutbolista no solo confirmó su reconciliación, sino que también mostró un anillo como símbolo de su renovado compromiso.

En esta conversación, Farfán compartió un momento especial relacionado con su relación con Xiomy: la charla que tuvo con los padres de la modelo después de su reconciliación. Según contó, los suegros de Jefferson le dieron un consejo claro y directo: "pórtate bien". Además, el exjugador de la selección peruana expresó su optimismo de cara al futuro y dejó entrever sus deseos para el próximo año, afirmando con confianza: "Este es".