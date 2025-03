La modelo y empresaria Shirley Arica se sentó en el temido sillón rojo de 'El valor de la verdad' para hablar, por primera vez, sobre su relación con Jefferson Farfán. Durante la entrevista, sorprendió al confesar que, aunque dormían juntos, nunca llegaron a tener intimidad.

La también influencer relató que poco a poco se fue enamorando del exseleccionado nacional, pero que la falta de compromiso por parte del futbolista hizo que la relación se enfriara. Además, contó detalles sobre cómo se conocieron y los momentos que compartieron en privado.

Shirley Arica revela que se enamoró de Jefferson Farfán

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Shirley Arica abrió su corazón y admitió que tuvo sentimientos por Jefferson Farfán. Sin embargo, dejó en claro que la relación nunca fue oficializada por el exjugador, lo que la hizo dudar sobre el futuro del vínculo entre ambos. "Su actitud ya no era la misma, él cambió conmigo (...) Cuando nos veíamos, pasaban cosas, pero no esas cosas. Chapábamos. Yo no quería darle mi flor y no me decía nada y yo me hacía la loca", confesó Arica en el programa conducido por Beto Ortiz.

A pesar de la cercanía que tuvieron, la modelo explicó que Farfán nunca dio el siguiente paso y que eso influyó en su decisión de alejarse. También contó que, en su intento por demostrar sus sentimientos, le regaló unas rosas azules por su cumpleaños, un detalle que el futbolista recibió con agrado.

¿Cómo conoció Shirley Arica a Jefferson Farfán?

Shirley Arica relató que conoció a Jefferson Farfán en una discoteca. Según su versión, el deportista mostró interés en ella desde el primer momento y envió a una amiga en común para que los presentara. "No es mi tipo, pero una amiga me dijo que me quería conocer y que vaya a su box. Yo le dije que vaya a donde yo estaba", recordó la modelo.

Posteriormente, cuando Arica se retiraba del lugar, recibió un mensaje de su amiga indicándole que Farfán iba a ir a verla. "Él llegó con mi amiga y el esposo de mi amiga (...) Nos besamos, fue la primera vez. Baila bien y besa bien", agregó, sorprendiendo a la audiencia con su confesión.