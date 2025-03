Shirley Arica volvió al temido sillón rojo de 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz, luego de que su primera participación en 2019 fuera censurada. En esta esperada edición, la modelo hizo impactantes revelaciones sobre diversas figuras del espectáculo y el deporte, incluyendo a futbolistas como Christian Cueva, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Jefferson Farfán. Sin embargo, una de las confesiones que más sorprendió fue la relacionada con Christian Domínguez, con quien tuvo un encuentro fugaz hace varios años.

Arica contó que el episodio ocurrió en el departamento de Mario Hart, donde ella estaba con Domínguez, mientras que Aída Martínez se encontraba con el expiloto. A pesar del acercamiento, Shirley aseguró que la situación no pasó a más, ya que no sintió química con el cumbiambero. "No fluía, no había química", confesó, dejando claro que el momento no le generó mayor interés.

Shirley Arica sorprendió al confesar que tuvo un fugaz encuentro con Christian Domínguez hace varios años, pero dejó claro que no le generó mayor interés. La modelo relató que todo ocurrió luego de una salida a una discoteca junto a Aída Martínez, Mario Hart y el cumbiambero, tras lo cual terminaron en el departamento del piloto. "Un beso tan insignificante que ni me acuerdo cómo fue, no sé si fue rico, la cosa es que no me puso para nada. Chapamos y ya, no entiendo la verdad", comentó Shirley, minimizando lo sucedido.

Además, Arica reveló que, tras aquel momento, Domínguez intentó seguir viéndola, enviándole mensajes para que lo acompañara a sus conciertos en provincia, pero ella nunca accedió. "No había una segunda cita ni fregando. Luego me escribía como para acompañarlo a sus conciertos cuando se iba a provincias, que lo acompañara porque yo creo que quería otra cosa", contó. Finalmente, dejó en claro su percepción sobre el cantante: "Se le nota desesperadito, un gilero desesperado, es hambriento pues, yo creo que quería su premio (...) Me dio pena decirle que no pasaba nada".