Shirley Arica se sentará en el temido sillón rojo de 'El valor de la verdad' 2025 hoy, domingo 16 de marzo, para responder preguntas sobre su vida personal y sus vínculos con reconocidos futbolistas peruanos como Christian Cueva, Luis Advíncula y Yoshimar Yotún. La modelo promete revelar detalles inéditos sobre sus experiencias, incluyendo una "encerrona" que ha causado gran revuelo en el mundo del espectáculo.

Este episodio es uno de los más esperados, ya que en 2019 su participación fue censurada y no se llegó a emitir. Ahora, los televidentes finalmente podrán conocer su versión de los hechos y las respuestas a preguntas que han generado intriga durante años.

¿A qué hora inicia ‘El valor de la verdad en vivo’ con Shirley Arica?

La esperada edición de 'El valor de la verdad' con Shirley Arica se transmitirá el domingo 16 de marzo a las 9:45 p. m. a través de la señal de Panamericana TV. El programa se emitirá justo después de Panorama, lo que facilitará a los seguidores del formato seguir la transmisión sin interrupciones.

Shirley Arica en ‘El valor de la verdad’: ¿dónde ver y canal?

Para aquellos que desean seguir cada momento de las revelaciones de Shirley Arica en vivo y en TV, la transmisión estará disponible en:

Televisión: Canal 5 (Panamericana TV) y Canal 705 HD de Movistar y Claro.

Canal 5 (Panamericana TV) y Canal 705 HD de Movistar y Claro. Streaming en vivo: El canal oficial de 'El valor de la verdad' en plataformas digitales y redes sociales podrá compartir fragmentos del episodio.

Beto Ortiz y Shirley Arica. Foto: Instagram

¿Qué preguntas responderá Shirley Arica en ‘El valor de la verdad 2025’?

El programa está estructurado para que Shirley Arica responda preguntas sensibles sobre su vida, incluyendo aspectos de su infancia y su relación con figuras del deporte y la farándula. Estas son algunas de las preguntas que responderá:

¿Estuviste en una encerrona con Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula?

¿Te abandonó tu padre a los 8 años?

¿Sufriste tocamientos indebidos en la carceleta?

¿Te rompió la cabeza Jean Deza?

¿Tuviste un 'affaire' con Jefferson Farfán?

¿Te dijo Christian Cueva que estaba mal con su esposa?

Entre las declaraciones más esperadas, Shirley Arica relatará detalles sobre su relación con Christian Cueva, incluyendo una noche en la que admitió haberse besado con el futbolista. "Lo vi más guapo, no sé si era el alcohol, pero bueno", mencionó la modelo. Además, sorprendió al afirmar que no quiso ir más allá con Cueva: "Yo no quería darle mi flor, es un gilero desesperado".