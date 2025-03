Shirley Arica ha vuelto a captar la atención del público, esta vez gracias a sus impactantes confesiones en el programa de televisión 'El valor de la verdad'. La modelo, conocida por sus apariciones en la farándula peruana, sorprendió al compartir detalles inéditos sobre su relación con varios futbolistas, incluidos Christian Cueva, Luis Advíncula y Yoshimar Yotún. La más polémica de sus revelaciones fue sobre un encuentro íntimo que ocurrió en una 'encerrona', donde la protagonista de este escándalo admitió haberse besado con 'Aladino', causando revuelo en las redes sociales.

El programa, conducido por Beto Ortiz, está generando gran expectativa, ya que la intervención de Arica promete destapar más secretos de la farándula y el fútbol peruano. Esta nueva participación se produce después de un intento fallido en 2019, cuando un episodio grabado en el mismo programa no llegó a ser emitido, dejando a muchos con la incógnita sobre lo que realmente ocurrió.

¿Qué confesó Shirley Arica en 'El valor de la verdad'?

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Shirley Arica no tuvo reparos en revelar detalles sobre un encuentro con Christian Cueva, Luis Advíncula y Yoshimar Yotún, futbolistas de renombre en Perú. Según la modelo, el episodio se dio en una 'encerrona', donde los tres futbolistas estaban presentes en un departamento alquilado. Cuando le preguntaron sobre su relación con ellos, Arica no dudó en confesar que Cueva fue quien la invitó a una de las habitaciones, donde terminó besándose con él.

"Lo vi más guapo, no sé si era el alcohol, pero bueno", declaró Arica, causando gran expectación en los televidentes. Además, sorprendió al afirmar que en ese momento no estaba dispuesta a tener una relación más íntima con Cueva. "Yo no quería darle mi flor, es un gilero desesperado", sentenció, desatando una ola de comentarios en las redes sociales. A lo largo del programa, Shirley también abordó su relación con los otros futbolistas, dejando entrever detalles de su vida personal y las dinámicas entre los participantes de la farándula y el fútbol.

¿A qué hora inicia 'El valor de la verdad' con Shirley Arica?

La emisión de 'El valor de la verdad', con Shirley Arica como protagonista, está programada para este domingo 16 de marzo. El programa se transmitirá inmediatamente después de Panorama por la señal de Panamericana TV, donde los televidentes podrán ver, por fin, las explosivas revelaciones de la modelo y las sorpresas que trae consigo.

A lo largo del programa, Shirley se someterá a un intenso cuestionario donde abordará no solo sus relaciones con futbolistas, sino también otros aspectos desconocidos de su vida personal y su paso por la televisión peruana.