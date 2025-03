Shirley Arica reveló que el futbolista de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún, le habría sido infiel a su esposa en una encerrona que ambos tuvieron el 2018. Asimismo, indicó que en dicha 'reunión privada' estaban Luis Advíncula y Christian Cueva. "Había intercambio de parejas... de baile", expresó a modo irónico.

En sus confesiones, la modelo e influencer peruana aseguró que asistió a la mencionada 'encerrona' porque sentía una atracción física por Yotún, sin embargo, al llegar a la reunión, "no le dio bola". "Hablamos muy poco y cuando yo llegué, él ya estaba con otra chica bailando", expresó Arica.

Shirley Arica confiesa detalles de la encerrona con Yoshimar Yotún y Christian Cueva

"Ahí no les importa si es casado", expresó Shirley Arica al describir la encerrona en la que estuvo con Yoshimar Yotún, Christian Cueva y Luis Advíncula. Pese a su interés inicial por conocer más al futbolista que milita en Sporting Cristal, la influencer peruana reveló que terminó emparejándose con el popular 'Aladino'.

"Cueva me quería llevar a uno de los cuartos (...) me llevó al baño, me dejó en la puerta y yo cerré la puerta", reveló Shirley Arica en 'El valor de la verdad'.

¿Qué intentó Christian Cueva con Shirley Arica?

Shirley Arica sorprendió con sus declaraciones en 'El valor de la verdad', donde reveló que Christian Cueva fue el primero en acercarse a ella durante una polémica reunión. A pesar de estar casado con Pamela López, el futbolista habría mostrado un interés especial en la influencer, intentando que bebiera más de la cuenta. “Fue el primero que se acercó, es bien atento, caballero. Se me acababa el trago y me servía otro. Pero él no sabía que yo tengo una cabeza donde no caigo. Primero lo emborracho a él y luego yo. Él quería como sea que yo me emborrache”, contó Arica.

Según su testimonio, las intenciones de ‘Aladino’ iban más allá de la simple conversación, pues trató de llevarla a una habitación dentro del lugar. “Cueva me quería llevar a un cuarto, pero me llevó al baño. Me acompañó y justo vi salir a una pareja de ahí. Luego simplemente se fue”, relató. Sin embargo, aclaró que entre ellos no sucedió nada más allá de compartir risas y baile hasta el after-party, aunque eso, según ella, "fue otra historia".