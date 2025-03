Patricio Parodi revela por qué no estará en 'Esto es guerra': “Firmé y al día siguiente me dijeron que no”

Patricio Parodi sorprendió a sus seguidores al revelar por qué no continuará en el programa 'Esto Es Guerra' en 2025. Aunque inicialmente mostró interés en participar, el exintegrante del reality explicó que, tras firmar su contrato, la producción le informó al día siguiente que no estaría en el programa. Parodi dejó claro que no hubo problemas económicos ni malentendidos de ese tipo, sino que el acuerdo no se concretó por otros factores internos del programa.

¿Por qué Patricio Parodi no estará en 'Esto Es Guerra'?

En el programa Good Time de YouTube, Mario Irivarren aprovechó la oportunidad para preguntarle directamente a Patricio sobre su futuro en 'Esto Es Guerra'. Parodi detalló cómo, en un principio, presentó algunos requerimientos a la producción para su participación, aceptaron las condiciones y Parodi firmó el contrato. Sorprendentemente, al día siguiente le informaron que finalmente no estaría en el reality.

"No se llegó a un acuerdo, se tiraron para atrás. No va relacionado con el tema económico", aclaró. Patricio dejó claro que lo que realmente extraña del programa es la competencia. Aseguró que la adrenalina de competir es algo que le resulta difícil de reemplazar. Sin embargo, enfatizó que su salida no tiene nada que ver con conflictos personales o problemas con sus compañeros de 'Esto Es Guerra'.

"No es nada malo (el requerimiento), ni tampoco algo que otros compañeros no lo tengan", comentó, demostrando que la situación no fue tan grave como se especuló en un inicio.

Patricio Parodi responde sobre vinculación con joven

Hace unos días, Patricio fue captado junto a una joven que, por su parecido físico, hizo que muchos la asociaran con Flavia Laos, su expareja. Estas imágenes rápidamente comenzaron a circular en las redes, y los seguidores de ambos se mostraron sorprendidos por la cercanía entre ellos. Ante esto, el influencer aclaró que las fotos fueron sacadas de contexto y que algunos programas de espectáculos estaban tergiversando la información.

Patricio Parodi explicó que no existe ningún tipo de relación con la joven y que las imágenes no reflejan la realidad. Aseguró que se trató simplemente de un malentendido generado por el contexto en que fueron tomadas las fotos. "No es lo que parece", declaró y pidió a sus seguidores que no saquen conclusiones precipitadas.