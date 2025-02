Patricio Parodi, conocido por su destacada trayectoria en 'Esto es guerra', sorprendió a sus seguidores al revelar detalles inéditos sobre su ascendencia. Tras consolidarse como uno de los mejores competidores del reality y despedirse del programa en la temporada 2024, el exchico reality ha enfocado su carrera en el mundo del streaming, donde ha encontrado una nueva faceta en la plataforma Kick. Fue precisamente en una de sus transmisiones en vivo donde decidió compartir una confesión que pocos esperaban: su ascendencia extranjera.

“Yo tengo sangre italiana, gente, yo soy mitad italiano y mitad peruano”, expresó Parodi, dejando boquiabiertos a sus seguidores. Durante su conversación, el streamer explicó que su llegada al Perú estuvo motivada por temas familiares, sin dar mayores detalles. Esta revelación ha generado gran interés entre sus fanáticos, quienes ahora tienen una nueva perspectiva sobre el modelo peruano, cuya popularidad sigue en ascenso en el mundo digital.

Patricio Parodi confiesa tener ascendencia italiana

En su reciente transmisión en Kick, Patricio Parodi sorprendió a sus seguidores al revelar que no solo tiene raíces peruanas, sino también italianas. El modelo peruano hasta ahora no había hablado públicamente sobre este aspecto de su identidad, por lo que causó gran revuelo en redes. “Bastante tiempo de mi niñez y hasta mi primaria la hice allá en Inglaterra. Luego, vine por temas familiares acá a Perú y durante mi adolescencia viajé mucho y estuve algunos cinco años interrumpidos entre que viajaba a Perú y volvía a Inglaterra”, contó.

Sin embargo, a pesar de haber aprendido inglés británico durante su estancia en el extranjero, el influencer confesó que con el tiempo perdió el acento nativo. “Se me fue todo lo que había aprendido de inglés, o sea, el acento… no sé, el español se comió al inglés en mi cabeza”, bromeó, asegurando que si bien aún domina el idioma, su pronunciación ya no es la misma.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y muchos tomaron con humor estas declaraciones de Patricio Parodi, mientras que otros mostraron su total sorpresa ante su revelación. "Era italiano y ... ¿cuándo despertó?", "mi patito es internacional", "él dice que es italiano, ver para creer", "que emoción conocer un poco más de tu vida", postearon en TikTok.