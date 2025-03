Pamela Franco ha estallado en contra de las acusaciones que la vinculan como la única responsable de la ruptura entre el futbolista Christian Cueva y Pamela López. En un reciente episodio de su podcast 'Doble sentido', la cantante de cumbia desmintió las versiones que la señalaban como la causante del fin de la relación, mostrando su malestar por la cobertura mediática que ha recibido. Estas acusaciones surgieron después de que López, exesposa de Cueva, se expresara sobre la ruptura en el popular programa 'El valor de la verdad'.

Sin embargo, a lo largo de su intervención, Franco subrayó su incomodidad con el trato que ha recibido, señalando que, en medio de toda esta controversia, ella ha sido la única a quien se le ha atacado. "Sí, me incomoda de todos los medios es que a mí me echen la culpa de una ruptura que no fue por mi culpa”, expresó.

Pamela Franco se pronuncia tras ser acusada de meterse en la relación de Cueva y Pamela López

En su reciente aparición en el podcast Doble Sentido, Pamela Franco abordó las acusaciones que la vinculan con la ruptura del matrimonio entre Pamela López y Christian Cueva. La cantante, visiblemente molesta, desmintió los rumores que apuntaban a un supuesto embarazo de su parte con el futbolista, un hecho que había sido señalado por la misma Pamela López en 'El valor de la verdad'.

“Mira, yo no me siento víctima, soy una persona grande, asumo las consecuencias de mis actos, tampoco he querido contar las cosas cómo han sucedido desde el comienzo y creo que ya no viene al caso, expresó en el podcast. A lo largo de su intervención, se mostró sorprendida por la insistencia de los medios en atribuirle la culpa de la ruptura, a pesar de las numerosas situaciones que rodearon la relación entre Cueva y López.

“No van a decir, después de todo lo que se ha expuesto en la relación que él ha tenido, todo. A la única mencionada que la han hecho m…ha sido Pamela Franco, ha habido tantas cosas negativas que han sido expuestas y van a decir que esa relación he sido yo la culpable, eso es también lo que me molesta”, enfatizó.