Pamela Franco se pronunció este lunes 10 de marzo tras las impactantes revelaciones de Pamela López en 'El valor de la verdad'. La aún esposa de Christian Cueva brindó nuevas declaraciones en el polémico programa y desató una ola de especulaciones en la farándula peruana sobre 'Aladino' y sus amoríos.

Una de las afirmaciones que más incomodó a Pamela Franco fue la difundida por Janet Barboza, quien sugirió en televisión nacional que la cantante habría perdido un hijo de Christian Cueva. Ante ello, Franco exigió pruebas y dejó entrever que la fuente de esta versión sería su expareja Christian Domínguez.

¿Qué le respondió Pamela Franco a Janet Barboza tras revelaciones de Pamela López?

Visiblemente molesta, Pamela Franco arremetió contra Janet Barboza y cuestionó que difundiera información sin sustento en un medio de comunicación. Durante su intervención en un programa de YouTube, la exintegrante de Puro Sentimiento dejó en claro que estas afirmaciones son falsas.

"La señora Janet ha dicho tantas cosas. Ha dicho que Cueva me ha comprado una casa, quiero que me demuestre que me compré una casa. Que me demuestre algo", enfatizó. Franco también expresó su indignación por la forma en que la conductora de 'América hoy' presentó la supuesta noticia: "Decir algo tan delicado en televisión nacional y basarse en un 'me lo contaron' no es justo".

Durante la conversación, el locutor Carloncho le consultó si tomaría acciones legales contra Janet Barboza, pero antes de que pudiera responder, fue interrumpida por Andrea San Martín. Sin embargo, Franco dejó en claro su descontento: "Me molesta porque lo han dicho en nivel nacional y ya se quedaron con esa idea".

Pamela Franco descarta enemistad con Janet Barboza

A pesar de su evidente molestia, Pamela Franco aclaró que no tiene problemas personales con Janet Barboza. Según sus declaraciones, su incomodidad radica en que se afirmen datos sin pruebas, lo que afecta su imagen pública.

"Yo no tengo nada en contra de ella, no existe. Ella dice que yo tengo algo en su contra, pero no es así. Lo que me molesta es que hable sin pruebas, porque si fuera cierto, bueno, me lo aguanto", expresó Franco.