Christian Cueva vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras la difusión de un audio en el que se le escucha dirigiéndose de manera agresiva a Fabiana Ríos, la hija de una anterior relación de Pamela López. En la grabación, el futbolista le afirma “yo solo tengo 3 hijos y tú no eres nada”.

Vale recordar que la jovencita de 20 años ha sido parte de la vida del futbolista desde que tenía 8 años. Estas declaraciones han generado indignación de Magaly Medina, quien no dudo en pronunciarse en su programa del lunes 10 de marzo, además lanzando una advertencia contra Pamela Franco, actual novia de Cueva.

Magaly Medina advierte a Pamela Franco por comportamiento de Christian Cueva

Ante esta situación, Magaly Medina no dudó en expresar su rechazo y lamentó profundamente la manera en que Cueva se refirió a la joven. Durante su programa, la periodista enfatizó que el jugador crió a la niña como su propia hija y que su actitud resulta inaceptable.

“Tienes a esa niña desde los 8 años y le dices eso cuando tenía 17 o 18, ¿cómo le vas a decir eso? Es una joven del cual tú has sido su imagen paterna que has estado ahí y que la asumiste desde el momento en que te enamoraste de su madre. Como le vas a decir ‘tú no eres nada, yo solo tengo 3 hijos’”, afirmó la figura de ATV.

Además, le envió una advertencia a Pamela Franco, pareja actual del deportista, señalando que en el futuro podría enfrentarse a una situación similar. “Te puede pasar a ti”, sentenció Medina, dejando entrever que este comportamiento podría repetirse.

Magaly Medina dedicó casi todo su programa a las revelaciones de Pamela López

Magaly Medina dedicó más de una hora de su programa a analizar las declaraciones de Pamela López en 'El valor de la verdad'. Durante la emisión, abordó cómo Christian Domínguez se convirtió en el paño de lágrimas de Pamela Franco mientras aún mantenía una relación con la ‘Chabelita’. También cuestionó si Melissa Klug ahora considerará demandar a Pamela López por haber expuesto sus mensajes privados con Christian Cueva.

Además, Medina se mostró sorprendida por el supuesto vínculo entre el futbolista y la cantante Marisol, un rumor que, según confesó, había escuchado antes, pero nunca le dio crédito. Por otro lado, su programa tenía previsto emitir imágenes reveladoras de la esposa del cantante ‘JP el Chamaco’, quien lo acusó de infidelidad, pero debido a la falta de tiempo, no pudieron ser transmitidas.