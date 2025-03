Pamela Franco habría perdido un hijo de Christian Cueva: Janet Barboza se lo confesó a Pamela López

Durante su impactante participación en 'El valor de la verdad', Pamela López sorprendió al público con una nueva revelación sobre Christian Cueva y Pamela Franco. Según su testimonio, la cantante de cumbia habría estado embarazada del futbolista mientras él aún estaba casado, pero perdió al bebé.

López aseguró que fue Janet Barboza quien le hizo llegar esta información, aunque cuando enfrentó a Cueva sobre el tema, él lo negó rotundamente. La empresaria e influencer afirmó que, a pesar de la negativa de su esposo, está convencida de que la versión de la 'Rulitos' es cierta.

Pamela Franco habría estado embarazada de Christian Cueva

Durante el programa conducido por Beto Ortiz, una de las preguntas directas a Pamela López fue: "¿Te contó Janet Barboza que Pamela Franco perdió un hijo de Christian Cueva?". Sin dudarlo, López confirmó la información y relató cómo se enteró de este episodio.

"Entre tantas cosas que ella me contaba, me menciona que Christian había perdido un hijo con quien era su amante, con la señora Franco. Y cuando él me confiesa, se lo pregunté y obviamente me lo negó. Me juró por la vida de mis hijos que jamás. No he tenido manera de comprobarlo", reveló la aún esposa de 'Aladino'.

Según López, a pesar de la negativa de Cueva, las palabras de Janet Barboza la hicieron sospechar que era verdad. Además, mencionó que esta revelación fue solo una de las muchas que recibió sobre las infidelidades del mediocampista peruano. "Es algo bastante delicado, y sobre las circunstancias en las que lo perdió, hay muchas interrogantes. Nunca llegué a saber la verdad. Lo martirizaba preguntándole sobre eso, y él decía que era mentira, que siempre se cuidaba y que sabía con qué personas se metía", confesó.

Christian Cueva metía a las concentraciones a Pamela Franco

Otra de las impactantes confesiones de Pamela López fue sobre las veces que Christian Cueva habría ingresado a Pamela Franco en sus concentraciones. Según aseguró la empresaria, esto ocurrió en reiteradas ocasiones durante su paso por el Santos de Brasil.

"Fue en las pretemporadas. Cuando estaba con el Santos en España", reveló la animadora de eventos. "Me cuenta que estaban haciendo pretemporada en España, con el Santos de Brasil. Él la lleva de viaje a Rusia y a España y la mete en el mismo hotel donde él concentraba", agregó Pamela López ante la sorpresa de Beto Ortiz. "Está prohibido, pero él lo hacía, bueno, conmigo también lo ha hecho", acotó.