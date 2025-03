El nombre de Marisol ha estado en el centro de la controversia desde el pasado 9 de marzo, cuando fue mencionada en 'El valor de la verdad'. Durante el programa, Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, reveló que encontró chats eliminados entre la cantante y el futbolista, lo que levantó sospechas sobre una posible cercanía entre ambos.

La controversia aumentó cuando Beto Ortiz le preguntó a Pamela López si Cueva intentó conquistar a Marisol. La respuesta fue un contundente "Sí", lo que fue validado por el polígrafo. Según López, la relación entre ellos quedó en evidencia cuando revisó la cuenta de Instagram del jugador y descubrió que había eliminado las conversaciones con la artista.

Marisol le responde a Yolanda Medina

Tras las declaraciones de Pamela López, las redes sociales estallaron con críticas y especulaciones sobre Marisol. Ante ello, la ‘Faraona de la cumbia’ decidió restringir los comentarios en sus publicaciones. Sin embargo, la polémica tomó un giro inesperado cuando Yolanda Medina, con quien Marisol ha tenido enfrentamientos previos, lanzó una indirecta en su cuenta de Instagram.

"Juguetona eras", escribió Medina junto a un emoji de nariz larga, insinuando que Marisol no estaba diciendo la verdad. La respuesta de la cantante no tardó en llegar: "No como tú, destructora. No te daré luz, sigue viviendo en la oscuridad", expresó en sus historias de Instagram.

Cabe recordar que Marisol y Yolanda Medina han tenido conflictos en el pasado, especialmente por acusaciones relacionadas con la expareja de la ‘Faraona’, George Núñez. En su momento, Marisol afirmó que Medina tuvo una relación clandestina con él, algo que la líder de Alma Bella negó rotundamente.

Marisol le responde a Yolanda Medina. Foto: Instagram

¿Qué dijo Pamela López sobre Christian Cueva y Marisol?

Pamela López aseguró que Christian Cueva admiraba a Marisol desde hace años y que siempre hablaba de ella. Según su versión, cuando revisó la cuenta de Instagram del futbolista, notó que había eliminado mensajes con la cantante, lo que le generó dudas.

"Él siempre la admiró desde pequeño, desde que lo conozco siempre escuchaba su música y me hablaba de ella", comentó López. Cuando le preguntó al futbolista sobre los chats borrados, él intentó justificarse diciendo que Marisol le pidió un saludo, pero al no recibir respuesta, ella misma eliminó la conversación.

Sin embargo, esta explicación no convenció a la influencer, quien señaló que si no había nada sospechoso, no tenía sentido borrar los mensajes. "Cuando tú borras una conversación es porque hay algo incómodo o indebido. Si fuera solo un saludo, ¿para qué eliminarla?", cuestionó Pamela López en el programa.