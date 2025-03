Con miras a celebrar los 35 años de carrera de Yolanda Medina y sus chicas de Alma Bella, el programa ‘América hoy’ le consultó si existe alguna posibilidad de que comparta escenario con Marisol, a pesar de que en el pasado han protagonizado diversas peleas. Sin embargo, Medina mencionó que prefiere no ser hipócrita y descartó esta idea.

El último enfrentamiento público fue en septiembre de 2024, donde ambas cantantes protagonizaron un altercado en una emisora de radio. Durante una transmisión en vivo, Marisol hizo comentarios que Yolanda Medina consideró ofensivos, lo que derivó en un enfrentamiento verbal y físico entre ellas.

Yolanda Medina se pronuncia sobre Marisol

Frente a las cámaras de ‘América hoy’, Yolanda Medina fue consultada sobre la idea de compartir escenario con Marisol, pero rápidamente la cantante descartó esta idea al mencionar que es mejor no involucrarlas.

“No. ¿Para qué ser hipócrita? Yo siempre he dicho: la persona que no me cae, no me cae y no me va a caer. Yo no me puedo sonreír con una persona que realmente pienso que me ha hecho un poco de daño. Entonces, ¿por qué? Sería hipócrita al decirte que voy a compartir escenario con esa chica. (¿Jamás las veremos juntas?) No, lo dudo, lo dudo. (¿Si ella te hace la invitación?) Peor, pues, la señora está no sé en qué nivel del cielo”, comentó de manera irónica.

Asimismo, Yolanda Medina comentó sobre el videoclip de Marisol, Leslie Shaw y Pamela López, señalando que no le gustó. “No puedo ser doble cara o decir: ‘qué bonito’. No me gustó para nada. No me gustó porque era la misma réplica del primer video, un poco más barato”.

La última polémica tuvo Marisol

La cantante de cumbia Marisol estuvo en el centro de la controversia tras un altercado con una seguidora que intentó tomarse una fotografía con ella. El incidente ocurrió al finalizar un evento en Chincha, donde la cumbiambera experimentó un momento incómodo al ser abordada por una fanática. La situación escaló rápidamente, resultando en un forcejeo entre ambas, ante la mirada de los presentes.