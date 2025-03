Durante su participación en 'El valor de la verdad', Pamela López hizo una nueva revelación sobre Christian Cueva que ha causado gran impacto. Según su testimonio, la cantante Marisol fue amenazada por el futbolista con la difusión de conversaciones privadas que mantuvieron en el pasado cuando eran amigos.

Además, Pamela López aseguró que el jugador de Cienciano le habría ofrecido un viaje a la 'Faraona', aunque se desconoce con qué intención. Para respaldar su versión, presentó un audio en el que Marisol admite que siguió la conversación con Cueva por curiosidad, pero que la situación se tornó incómoda.

¿Qué dijo Marisol sobre las conversaciones con Christian Cueva?

Marisol reconoció que intercambió mensajes con Christian Cueva, pero dejó claro que nunca tuvo un interés sentimental en él. En el audio expuesto por Pamela López, la cantante explicó que decidió responderle por cortesía y para ver hasta dónde llegaba la conversación. Sin embargo, con el tiempo, lamentó haberlo hecho.

"Mi gran error fue y lo afirmo y lo vuelvo a decir, al seguirle la corriente para ver hasta dónde llegaba, porque ya sabía", declaró la intérprete de cumbia. También manifestó su decepción al conocer el verdadero comportamiento del futbolista. "En el fondo de mi corazón, yo pensé, me imaginé, no sé si me equivoqué o no, que él era una buena persona", añadió.

Además, Marisol mencionó que Cueva la amenazó con hacer públicos sus mensajes y que esto le generó una gran angustia. "Cuando vi que la cosa se puso fea, yo le dije, espérate un ratito y te juro que me ha hecho derramar lágrimas", confesó en el audio.

Christian Cueva habría ofrecido un viaje a Marisol

Según Pamela López, Christian Cueva no solo intercambió mensajes con Marisol, sino que también le propuso viajar juntos. Sin embargo, la cantante aseguró que nunca dependió de nadie para costearse lujos o viajes.

"No sé qué le habrá dicho el padre de mis hijos (...) creo que le ofrecía llevarle de viaje", señaló Pamela López en el programa de Beto Ortiz. Por su parte, Marisol enfatizó que ella puede solventarse cualquier viaje por su cuenta. Estas declaraciones han generado gran controversia y han puesto nuevamente en el ojo público las polémicas extradeportivas de Christian Cueva.