La reconocida cantante de cumbia, Marisol, vivió un momento incómodo tras su presentación en Chincha, cuando fue abordada por un grupo de seguidores que deseaban tomarse una foto con ella. Sin embargo, la situación se tornó tensa cuando una fan la sujetó bruscamente del brazo, lo que generó la reacción inmediata de la artista.

El incidente quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, en el que se observa a la intérprete de la 'Faraona de la cumbia' manifestando su incomodidad ante el comportamiento de la seguidora.

Marisol expresó su molestia tras ser sujetada bruscamente por una fan

Marisol, una de las voces más queridas de la cumbia peruana, protagonizó un tenso momento en la salida de un evento privado en Chincha el pasado sábado 15 de febrero. Al abandonar el recinto, fue interceptada por varios seguidores que buscaban una foto con ella. Entre ellos, una fan que también aseguraba ser cantante la tomó del brazo con insistencia, lo que provocó la incomodidad de la artista.

En el video compartido en redes, se escucha claramente a Marisol decir: "¡No me jales, suéltame!", evidenciando su molestia ante la situación. A pesar de la insistencia de la seguidora, la cantante evitó tomarse fotos y optó por retirarse del lugar rápidamente.

Mientras la artista intentaba salir del establecimiento, la fan continuó insistiendo y le expresó: "Marisol, soy cantante como tú". Ante esto, la intérprete de la 'Faraona de la cumbia' respondió con paciencia, pero mantuvo su postura: "Sí, mi amor, pero no me jales". Sin embargo, la seguidora no quedó conforme y señaló que los miembros de seguridad de la artista eran "malos" por no permitir la interacción con el público.