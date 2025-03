Dorita Orbegoso rompió su silencio en una reciente entrevista en el programa ‘El reventonazo de la Chola’, donde no dudó en criticar a Vanessa Pumarica, amiga de Pamela Franco. Pumarica había defendido a la cumbiambera, afirmando que fue ella quien confrontó a Orbegoso, desmintiendo así las acusaciones en contra de la cantante.

Dorita Orbegoso y Pamela Franco protagonizaron un fuerte enfrentamiento en un evento reciente, lo que ha reavivado tensiones que se pensaban resueltas. La disputa tuvo lugar durante la celebración del 35 aniversario de Yolanda Medina, donde ambas se encontraron y, en poco tiempo, comenzaron a intercambiar palabras hostiles. Este incidente ha captado la atención de los asistentes, quienes no esperaban ver la reaparición de viejas rencillas.

Dorita Orbegoso sobre Vanessa Pumarica

Este sábado 8 de marzo, Dorita Orbegoso aprovechó las cámaras de ‘El reventonazo de la Chola’ para aclarar que no conoce a la mejor amiga de Pamela Franco, por lo que no dudó en mandarle un contundente mensaje al enterarse que había hablado de ella.

“No la registro ni la registraré. Además, por favor, si vas hablar de mí, al menos péinate y ten un buen estilista. No puedes hablar de mí mal peinada y mal vestida”, señaló contundentemente sobre Vanessa Pumarica.

En esa misma línea, Dorita Orbegoso también le mandó una indirecta a Pamela Franco, resaltando que la cantante solamente hace ‘covers’ y no tiene temas propios. “A mí me gusta escuchar los temas de las personas que realmente cantan. La canción ‘Dile’ es de ‘Los Caribeños’ y prefiero escucharla con ‘Los Caribeños’, pero no canta mal”, añadió.

Vanessa Pumarica ‘saca cara’ por Pamela Franco

Por otro lado, hace unos días Vanessa Pumarica salió en defensa de Pamela Franco y no dudó en comentar sobre la pelea con Dorita Orbegoso.

“Nosotros recién estábamos llegando y ni siquiera nos habíamos dado cuenta que estaba animando. Comenzó a mandar las indirectas y yo sí te voy a aceptar de que yo sí le reclamé, más no la insulté, porque Pamela no le iba a reclamar. Pamela ni siquiera la tiene registrada”, detalló la mejor amiga de la cumbiambera.