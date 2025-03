El mundo del espectáculo peruano fue testigo del tenso reencuentro entre Dorita Orbegoso y Luigui Carbajal tras más de una década de haber finalizado su relación sentimental. Ambos coincidieron en el set del programa 'América hoy' el pasado 4 de marzo, donde evitaron cualquier tipo de contacto. Las cámaras de seguridad del canal captaron el momento en el que, pese a cruzarse en los pasillos, ninguno de los dos se saludó.

La actriz cómica dejó claro que no tiene intenciones de recuperar el vínculo con su expareja, mientras que el exintegrante de Skándalo prefirió restar importancia al asunto, aunque las imágenes revelaron lo contrario. Las tensiones se hicieron aún más evidentes cuando la producción del programa evitó que ambos coincidieran en el set, lo que generó aún más especulaciones sobre su relación actual.

Dorita Orbegoso se reencuentra con Luigui Carbajal tras más de 10 años de separación

El pasado 4 de marzo, Dorita Orbegoso y Luigui Carbajal protagonizaron un tenso reencuentro en los pasillos de 'América hoy'. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del canal de televisión mostraron que los exnovios evitaron cualquier tipo de interacción, ni siquiera un saludo después de más de una década de su ruptura.

Durante la emisión del programa, Dorita Orbegoso se pronunció sobre el reencuentro y dejó claro que no tiene intención de retomar contacto con su expareja. "No, no lo saludaría porque cuando tú terminas algo, lo terminas y ya no hay amistad ni nada", sentenció la exbailarina. Asimismo, desestimó los comentarios sobre su supuesta mirada de desprecio hacia el cantante. "No significa nada para mí", añadió la exbailarina.

Por su parte, Luigui Carbajal restó importancia al tema e indicó que ya ni recuerda detalles de su relación con Dorita. "Ya pasó bastante, ella tiene su hijo, su familia y yo tengo la mía. Hablar de otras personas es innecesario", mencionó el comediante. Sin embargo, el hecho de que evitara cruzarse con su expareja en el set generó especulaciones entre los espectadores y seguidores del programa.

Dorita Orbegoso y Luigui Carbajal iniciaron su relación en 2012, después de que la modelo terminara con su expareja 'Chemo' Ruiz. Sin embargo, su romance llegó a su fin en 2015 en medio de controversias. En 2016, ambos volvieron a encontrarse en el programa 'El gran show'. En aquella ocasión, el cantante aseguró que veía a la exbailarina más madura y afirmó que el tiempo les había permitido crecer a nivel personal.

Sin embargo, en diciembre de 2023, Dorita fue contundente al señalar que no volvería a trabajar con Luigui Carbajal, a quien acusó de haberle causado mucho daño durante su relación. "Una persona que me hizo tanto daño no merece siquiera un saludo", declaró en una entrevista.

Luigui Carbajal, por su parte, respondió con evasivas, afirmando que no desea remover el pasado. "Prefiero no hablar del tema para evitar que ambas partes queden mal", sostuvo el locutor y comediante.

"No, yo no soy estrella para pedir eso, nada que ver. Pero si se puede evitar, sería bueno", mencionó Carbajal al ser consultado sobre si había solicitado no cruzarse con Dorita. En respuesta, la exbailarina reiteró que su presencia en el set era meramente profesional: "Yo he venido como invitada a hacer mi trabajo, ni siquiera pregunté quiénes estaban. Hay que vivir en paz, chicos".