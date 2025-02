El empresario Juan Ichazo, conocido por su relación con Johana Cubillas, hija del exfutbolista Teófilo Cubillas, fue captado en actitudes cariñosas con la influencer Macarena Vélez. A pesar de las imágenes que los muestran juntos, Ichazo aseguró que no la conoce y que recién la había visto en la reunión donde fueron ampayados.

Las cámaras del programa ‘Amor y fuego’ registraron a la pareja saliendo de un evento en Lima, desde donde se dirigieron a la casa de la madre de Vélez antes de terminar en el departamento de Ichazo. Estas imágenes han generado controversia, ya que contradicen las declaraciones del empresario, quien insiste en que no hay ninguna relación entre ambos.

Juan Ichazo descarta conocer a Macarena Vélez

Al ser abordado por la prensa, Juan Ichazo se mostró sorprendido y negó rotundamente cualquier tipo de vínculo con Macarena Vélez. "¿Conociendo? No, o sea, recién acá la vi. No me da mucha bola, estoy en eso, para hacerme quedar bien nada más, pero recién me la acaban de presentar", afirmó ante las cámaras de ‘Amor y fuego’.

Estas declaraciones han generado especulación, ya que las imágenes muestran lo contrario. En el video difundido, Vélez e Ichazo son vistos llegando juntos a su departamento y dándose un beso en la entrada. Sin embargo, el empresario indicó que no hay nada entre ellos y que simplemente coincidieron en el evento donde fueron captados.

Por otro lado, Ichazo confirmó que su relación con Johana Cubillas terminó a finales de 2024, asegurando que todo quedó en buenos términos y que solo falta la firma del divorcio. "Amistad, respeto, cariño, le deseo lo mejor del mundo siempre. Nos separamos en diciembre, hace poquito. Fue un capítulo cerrado, con madurez y cariño", expresó.

¿Qué dijo la 'Nena' Cubillas sobre beso de su expareja con Macarena Vélez?

Durante la emisión del 27 de febrero de 'Amor y Fuego', se difundieron imágenes en las que se observa a Macarena Vélez en una apasionada escena con el argentino Juan Ichazo. Tras la difusión del material, el programa se puso en contacto con Johana Cubillas para conocer su postura sobre el supuesto romance de su aún esposo. Ante la consulta, la hija del 'Nene' Cubillas no ocultó su incomodidad por lo sucedido.

"Me da asco, ¿me entiendes? Entonces, te mentiría si te digo que no. Me afecta porque es un tipo con el que he estado casada 6 o 7 años y verlo ahora en estas, eso me da asco porque me digo: ¿con quién estuve casada?", expresó Cubillas, dejando en evidencia su descontento y decepción al ver las imágenes de quien fuera su pareja y padre de sus hijos.