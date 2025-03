Ricky Trevitazzo arremetió contra Luigui Carbajal después de que este último anunciara en sus redes sociales que estaría vendiendo prendas del conocido grupo Skándalo a tan solo 1 sol. La reacción del exintegrante del grupo fue inmediata y cargada de molestia, ya que no solo criticó la venta, sino que también reveló que la razón de su distanciamiento con Carbajal había sido una disputa económica. En una serie de declaraciones, Trevitazzo afirmó que el conflicto con Carbajal no solo se limitó a un desacuerdo por dinero, sino que también involucra detalles de una inversión millonaria que nunca fue aclarada.

Ricky, quien también formó parte de Skándalo, se mostró visiblemente molesto al enterarse de que Carbajal había optado por vender ropa del grupo a precios tan bajos, algo que consideró una falta de respeto. "Es totalmente ridículo, tiene que recordar de dónde salió", expresó Trevitazzo, dejando claro su enojo por la actitud de su examigo.

Ricky Trevitazzo arremete contra Luigui Carbajal

Ricky Trevitazzo no ocultó su descontento con la actitud de Luigui Carbajal, especialmente por la venta de las prendas del grupo Skándalo a solo un sol. Para él, este tipo de acciones son una falta de respeto no solo hacia el grupo, sino también hacia lo que representaba su participación en él.

Según Trevitazzo, las cosas tienen un valor más allá de lo económico, y lo que Carbajal está haciendo con las prendas de Skándalo no refleja un valor sentimental real. "En primer lugar, hay que darle valor a las cosas, sí, como él mismo dice, pero hay que darle valor sentimental. ¿Su valor sentimental hacia Skándalo es S/1?", indicó Ricky.

Además, mostró su indignación al considerar que las acciones de Carbajal no solo eran irrespetuosas, sino también indignas de su trayectoria dentro del grupo. Para el cantante, la historia de Skándalo es algo que debe ser recordado y valorado adecuadamente. "Me parece totalmente ridículo, tiene que acordarse uno de donde salió. ¿Tú crees que yo voy a salir a decir 'oye, voy a rifar mis cosas por S/1 porque ya no las necesito'? Obvio, sí, ya no las necesito, pero las colgaría como trofeo de guerra", expresó.

Ricky Trevitazo asegura que Luigui Carbajal entró a Skándalo por "suerte"

La crítica de Trevitazzo también se centró en cómo Luigui Carbajal ha manejado su tiempo en Skándalo. Según Trevitazzo, Carbajal no ha mostrado respeto por el legado del grupo, ni por la relación que ambos compartieron a lo largo de más de dos décadas

"Está menospreciando al grupo (...) y recuerda que tú caíste en Skándalo por suerte. Nunca ha valorado (el tiempo que estuvo en Skándalo), así como tampoco valoró la amistad de más de 25 años que tuvo conmigo", sentenció Trevitazo.