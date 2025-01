La final de 'El gran chef famosos' dejó momentos cargados de emociones, entre ellos, las palabras de Ricky Trevitazo, quien no pudo contener las lágrimas al hablar de su distanciamiento con Luigui Carbajal. El exintegrante de Skándalo, en su visita al programa 'Préndete', se mostró afectado por la situación, reconociendo el fuerte vínculo que lo une a Ricky, aunque también expresó dudas sobre su sinceridad.

Durante la entrevista con Karla Tarazona, Christian Domínguez y Rocío Miranda, Carbajal explicó cómo este distanciamiento ha sido difícil para ambos, pero señaló que la situación se agravó por la intervención de terceras personas. A pesar de las diferencias, Luigui reiteró su aprecio por Ricky y su disposición para apoyarlo, especialmente en los momentos más complicados de su vida.

Luigui Carbajal habla sobre las lágrimas de Ricky Trevitazo

En la entrevista, Luigui Carbajal dejó claro que su cariño por Ricky Trevitazo no ha desaparecido, pero también lamentó que la situación haya sido expuesta públicamente y que otras personas hayan intervenido en el conflicto. “Hay un cariño, mi cariño por Ricky no se va a ir de la noche a la mañana. Tenemos una amistad de más de 25 años. La decisión fue muy complicada, tuvimos una discusión. Me da mucha pena, no tengo nada en contra de él, le deseo lo mejor y deseo que recupere su salud”, expresó.

Asimismo, recordó cómo siempre estuvo presente para apoyar a Ricky, especialmente cuando enfrentó momentos difíciles: “Yo siempre he puesto el pecho por Ricky y siempre lo voy a hacer. Si me pide que lo apoye para recaudar fondos para lo de su salud, lo voy a hacer”.

Sin embargo, Luigui Carbajal también reconoció que las palabras de Trevitazo durante la final del programa lo dejaron con sentimientos encontrados. “Me conmueve lo que él dice, siento que lo dice de corazón, pero veo la otra parte y me hace entrar en duda. No sé si creerle, pero lo siento sincero”, añadió.

Luigui Carbajal desea reconciliarse con Ricky Trevitazo

Finalmente, Luigui Carbajal le envió un mensaje directo a Ricky Trevitazo, expresando su deseo de reconciliarse y dejando en claro que, más allá de los escenarios, valora la amistad que construyeron durante tantos años: "Amigo, yo te quiero mucho. Espero que este distanciamiento pase a un lado. No confíes, no creas en personas que te meten cosas en la cabeza. Tú lo sabes y me has contado cómo han sido las cosas. Amigo, te quiero mucho. Lo que más quiero es que todo pase pronto, tenerte a mi lado y darte un abrazo. Quizá no volvamos a trabajar juntos en un escenario, pero la amistad nunca se debe perder”, expresó con emoción.