El cantante Luigui Carbajal, exintegrante de Skándalo, visitó recientemente el set del programa 'Préndete' para hablar sobre el distanciamiento que mantiene con su amigo de años, Ricky Trevitazzo. En la entrevista, Carbajal respondió a las declaraciones de Trevitazzo, quien durante la final de 'El gran chef: famosos' se quebró en llanto al confesar que extrañaba a su compañero y deseaba recuperar su amistad.

Luigui Carbajal quiere recuperar su amistad con Ricky Trevitazzo

Durante la conversación con Karla Tarazona, Christian Domínguez y Rocío Miranda, Luigui Carbajal recordó la larga amistad que lo une a Trevitazzo. "Hay un cariño, mi cariño por Ricky no se va a ir de la noche a la mañana. Tenemos una amistad de más de 25 años. La decisión fue muy complicada, tuvimos una discusión. Me da mucha pena, no tengo nada en contra de él, le deseo lo mejor y deseo que recupere su salud", expresó.

El cantante también lamentó que su problema no se resolviera de forma privada, criticando la intervención de terceras personas, en particular de Roly Ortiz. "Yo siempre he puesto el pecho por Ricky y siempre lo voy a hacer. Si me pide que lo apoye para recaudar fondos para su salud, lo voy a hacer", afirmó.

A pesar de las diferencias, Luigui Carbajal dejó claro que desea reconciliarse con Trevitazzo y recuperar la relación que han construido a lo largo de los años. En un emotivo mensaje, le pidió no dejarse influenciar por otras personas y priorizar su amistad.

"Amigo, yo te quiero mucho. Espero que este distanciamiento pase a un lado. No confíes, no creas en personas que te meten cosas en la cabeza. No digas que no te están metiendo cosas, porque realmente es así, tú lo sabes y me lo has contado. Sabemos cómo han sido las cosas", manifestó.