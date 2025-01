En una reciente entrevista en el programa 'Préndete', Luigui Carbajal, exintegrante de la famosa agrupación Skándalo, respondió a las acusaciones lanzadas por Roly Ortiz, creador de la banda. Ortiz afirmó que Carbajal engañó a su compañero Ricky Trevitazo durante dos años sobre los montos ganados en sus presentaciones. Carbajal, sin caer en confrontaciones directas, se defendió firmemente y lanzó una advertencia a Ortiz, mientras reafirmaba su cariño por Trevitazo.

Carbajal fue contundente al referirse a las declaraciones de Ortiz: “Que revise su contrato. Todo lo que ha dicho va a tener que demostrarlo, es bien delicado lo que ha señalado”. Además, señaló que los problemas con Ricky Trevitazo no tienen relación alguna con Roly Ortiz, quien ha estado alejado de ellos durante años. “Es un tema entre Ricky y yo. Roly ha sido ajeno a nosotros durante muchos años”, puntualizó.

Luigui Carbajal y su defensa ante las acusaciones

Luigui Carbajal dejó claro que no permitirá que su nombre sea manchado por afirmaciones que considera infundadas y que, si es necesario, tomará medidas legales. “Si alguien empieza a decir acusaciones contra mí, si voy a salir a defenderme, pero de manera legal”, afirmó el cantante. Además, explicó que las diferencias de ganancias se deben a las inversiones realizadas en los espectáculos: “Cuando uno hace una inversión en un evento, el que invierte de manera económica tiene que tener una ganancia. Hay personas que no han invertido ni un sol. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nadie va a invertir para no ganar nada”.

En cuanto a su relación con Ricky Trevitazo, Luigui Carbajal destacó que, a pesar de las diferencias, aún mantiene un cariño por su excompañero. “Igual le tengo un cariño, no es que el cariño se haya ido de la noche a la mañana. Prefiero mantenerme al margen sobre él”, declaró. Asimismo, aclaró que sus problemas con Trevitazo no tienen nada que ver con Roly Ortiz, minimizando así el papel de este último en los desacuerdos internos de la agrupación.