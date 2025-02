Ricky Trevitazo aseguró que no vale la pena llorar por quien no te corresponde. Foto: composición LR/Latina/difusión

Ricky Trevitazo, exintegrante de la recordada agrupación Skándalo, ha sorprendido con recientes declaraciones sobre Luigui Carbajal. Tras haber derramado lágrimas en la final de 'El gran chef famosos', el cantante confesó que ahora se arrepiente de ese momento, pues con el tiempo ha comprendido que su aprecio no fue correspondido. En una entrevista para el programa de YouTube de Latina Televisión, aseguró que abrir los ojos le permitió ver las cosas desde otra perspectiva.

El artista explicó que sintió un gran dolor al distanciarse de Luigui Carbajal, pero que hoy entiende que no vale la pena expresar sentimientos por alguien que no demuestra lo mismo. Además, lamentó que su emotivo episodio en el reality fuera cuestionado en redes sociales, en el que algunos lo acusaron de fingir sus lágrimas.

Ricky Trevitazo asegura que "no es bueno llorar por alguien que no te corresponde"

En una entrevista en el programa de YouTube de Latina Televisión, Ricky Trevitazo confesó que su reacción en la final del programa fue sincera, pero con el tiempo comprendió que no valía la pena expresar tantos sentimientos por alguien que no le correspondía de la misma manera. “Te das cuenta realmente cómo es la hermandad. ¿Qué ganas demostrando tanto aprecio, tanto cariño, tanta lágrima, si al final sientes que no eres correspondido?”, expresó.

Trevitazo enfatizó que, aunque en su momento le dolió el distanciamiento, ahora lo ve desde una nueva perspectiva. “Ahora ya la pienso un poquito, no es bueno derramar una lágrima que no es correspondida (...) no es bueno llorar por alguien que no te corresponde”, comentó. Además, mencionó que lo que más le afectó fue la forma en que se manejó el tema en redes sociales. “Si sientes que le estás llorando y te mira y dice 'es que yo no te creo', o que fomente en las redes sociales que son lágrimas de cocodrilo, eso me duele más, porque yo no soy así. La pérdida de un amigo es bien complicada”, aseguró el cantante.

La vez que Ricky Trevitazo lloró en la final de 'El gran chef famosos'

El conmovedor episodio ocurrió en la final de 'El gran chef famosos, la súper revancha'. Ricky Trevitazo, en compañía de Jota Benz, compitió por la ansiada ‘olla de oro’. Sin embargo, el momento que más marcó la noche no fue la competencia, sino las lágrimas de Ricky al recordar su amistad con Luigui Carbajal.

Durante la final, el cantante expresó ante las cámaras lo mucho que extrañaba a su excompañero de Skándalo. “Lo que más pena me da es saber que mañana ya no estaremos acá. A pesar del tiempo y de lo que ha pasado fuera del programa, a Luigui lo extraño un montón. Siento que me falta un pedazo de mi alma”, confesó con la voz entrecortada.

Las imágenes del programa mostraron a un Ricky Trevitazo visiblemente afectado, quien recordó con nostalgia los momentos compartidos con Carbajal en la agrupación. “A la vez estar parado acá siento que me completa todo, los quiero mucho a todos, mucho a los tres (jurados) y a ti, Peláez, eres un ser de otro planeta”, dijo en su discurso final.