Un momento de tensión se vivió en 'América hoy' cuando Milett Figueroa se mostró incómoda ante la mención de su madre, Martha Valcárcel, durante un debate sobre sus supuestas cirugías estéticas. Todo ocurrió cuando la modelo y conductora fue enfrentada con el doctor Ruiz, quien en varias oportunidades ha señalado que su apariencia ha cambiado con el tiempo, poniendo en duda su naturalidad.

Mientras el especialista exponía su análisis, las cámaras del programa enfocaron a doña Martita, quien se encontraba detrás de cámaras, lo que provocó la reacción inmediata de Milett Figueroa. La novia de Marcelo Tinelli pidió que no involucren a su madre en la conversación y dejó en claro que ella puede responder por sí misma. Sin embargo, Janet Barboza insistió en que la madre de Milett hiciera declaraciones en vivo.

Milett Figueroa defiende a su madre en vivo

Janet Barboza y los demás conductores de 'América hoy' pidieron que Martha hablara: "Aquí está Martita, la madre de Milett, tu madre quiere intervenir, quiere opinar". Sin embargo, visiblemente incómoda, Milett Figueroa interrumpió a Janet y se dirigió al equipo de producción para pedir que no enfoquen a su madre.

"No, no, a mi mami no, a mí todo, se los pido, por algo estoy aquí. A ver, yo voy a traer a tu mamá para que hable", expresó la conductora, exigiendo que el debate y los comentarios se centraran solo en ella.

Sin embargo, Janet Barboza no tardó en responderle y le recordó que su madre ha aparecido en otros programas de televisión. "Creo que tu mami quiere intervenir, ella se pasea por otros programas y por qué no puede hablar acá", replicó Barboza, generando aún más tensión en el set.

Ante la insistencia de la 'Rulitos', Milett Figueroa dejó en claro que su madre solo la acompaña, pero no interviene en su trabajo."Mi mami me trae, me lleva a la casa, me acompaña. Yo estoy acá como conductora y yo acá puedo responder", contestó la modelo, marcando su postura frente a las críticas.