La reciente aparición de Janet Barboza en 'El reventonazo de la Chola' generó controversia luego de que la presentadora expresara su molestia por el regreso de 'La movida de los sábados' en Panamericana TV. La popular 'Rulitos´, quien estuvo al frente de dicho programa en el pasado, aseguró que no fue consultada sobre esta nueva versión y que le hubiese gustado ser tomada en cuenta. Sus declaraciones sorprendieron a Ernesto Pimentel, conductor del espacio, quien no dudó en manifestar su asombro ante las palabras de la presentadora.

Sin embargo, las críticas de Janet no fueron bien recibidas por la familia de Alondra Huarac, la nueva conductora del formato. Su madre no tardó en responder y, durante su participación en el programa 'Todo se filtra', expresó su sorpresa ante las declaraciones de Barboza. La defensa de su hija ha generado aún más polémica en torno a este relanzamiento televisivo, dividiendo opiniones en el mundo del espectáculo.

¿Qué le respondió la mamá de Alondra Huarac a Janet Barboza?

Durante su participación en 'Todo se filtra', Lizet Soto, madre de Alondra Huarac, no dudó en responder a las declaraciones de Janet Barboza. Al ser consultada por Kurt Villavicencio sobre si le afectaron las palabras de la presentadora, Soto confesó su sorpresa, aunque tomó la situación con humor. "Hasta el momento tenemos una muy buena relación. En realidad, me sorprendió, me sorprendió muchísimo, pero le agradezco mucho la publicidad", expresó entre risas, minimizando la polémica.

Además, la madre de la modelo dejó en claro que, según su conocimiento, 'La movida de los sábados' pertenece únicamente a su expareja, reconocido productor de televisión y padre de Alondra. "Hasta donde yo sé, Nilver Huarac es el único creador y dueño de 'La movida de los sábados'", afirmó.

Alondra Huarac descarta vivir junto con Janet Barboza

Otra de las polémicas se centró en torno a Alondra Huarac. En redes sociales se empezó a especular que la hija de Nílver y Lizet vivía junto con Janet Barboza, lo cual fue descartado por la ahora conductora de 'La movida de los sábados'. "No vivo con ella. Yo tengo mi casa, mi departamento, vivo con mi mamá, con mi papá Robert (padrastro), con mis hermanos", indicó el joven talento que se suma a Panamericana Televisión.

¿Qué había dicho Janet Barboza sobre 'La movida de los sábados'?

El pasado sábado 1 de marzo, Janet Barboza apareció inesperadamente en el programa de la Chola Chabuca. Durante su intervención, le preguntaron sobre el estreno de 'La movida de los sábados', el nuevo programa de Panamericana TV que tendrá como presentadora a la modelo Alondra Huarac.

Ante esta consulta, Barboza no ocultó su incomodidad y criticó que no la hubieran tomado en cuenta para este relanzamiento, asegurando que ella fue quien hizo de este formato un éxito en la televisión peruana. "Me hubiese gustado que al menos pidan mi opinión. También mi permiso, porque ese nombre me pertenece, pero nada de eso ocurrió, yo no me enteré. Nadie me dijo: ‘Janet, vamos a hacer esto’. Pero bueno, son tiempos en los que la gente ya no respeta las trayectorias ni las carreras", expresó.