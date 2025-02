La controversia entre Mayra Goñi y Magaly Medina sigue generando debate. La actriz e influencer peruana manifestó su incomodidad luego de que la conductora de 'Magaly TV, la firme' insinuara que sus ingresos no justificarían el nivel de vida que muestra en redes sociales. Según Goñi, estos comentarios han dañado su reputación, al punto de provocar acoso en redes y la cancelación de contratos con importantes marcas.

Ante este escenario, la exprotagonista de 'Ven, baila, quinceañera' dejó abierta la posibilidad de emprender acciones legales contra Medina si las especulaciones continúan afectándola. Luego de residir en Estados Unidos durante varios años, Goñi afirmó que su estabilidad económica provino exclusivamente de su trabajo como influencer y creadora de contenido digital.

Mayra Goñi responde a los cuestionamientos de Magaly Medina

En su programa, Magaly Medina puso en duda la fuente de ingresos de la modelo y sugirió que podría estar involucrada en actividades que prefiere no revelar. "Nosotros no la hemos visto trabajar. Si trabajara de moza, de anfitriona, de vendedora ya lo sabríamos, pero no, ella siempre deja eso en el misterio", declaró la 'Urraca', generando una ola de especulaciones.

La influencer reveló que los comentarios de Medina han perjudicado su imagen y su relación con marcas. "Por lo que habló Magaly sobre cómo me mantengo, me han hecho mucho bullying y marcas se me han caído porque piensan que, quizás, puedo ser la del cuento", explicó Mayra, evidenciando el impacto de la controversia.

Además, la cantante defendió su trabajo y negó cualquier insinuación sobre actividades ilícitas. "Yo lo aceptaría si fuera eso, pero me mato trabajando. Creo que tengo talento y maneras de ganar dinero, no necesariamente haciendo eso. Si fuera así, ¿qué no tendría ahorita?", señaló.

Mayra Goñi lanza advertencia a Magaly Medina

A pesar de que no ha tomado medidas legales hasta el momento, Mayra Goñi advirtió que no descarta hacerlo si la situación continúa. "A veces digo, ¿para qué darle cuerda a la situación? La justicia en nuestro país... no voy a decir cómo es. Sería gastadera de plata. Sí (yo sé que procedería una denuncia fácilmente), pero pensé ‘ya se cansará.’ Pero si sigue perjudicando mi imagen, ahora que estoy viviendo aquí y voy a retomar todas mis marcas, voy a tener que hablar con pruebas", enfatizó.