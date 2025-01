Desde hace unas semanas, el nombre de Silvana Zambrano ha ganado notoriedad en plataformas como TikTok e Instagram. Aunque su conexión con Magaly Medina y Alfredo Zambrano la ha llevado a los titulares, su personalidad carismática y su pasión por compartir su vida en Estados Unidos le han permitido construir una comunidad en redes sociales.

Silvana, quien actualmente estudia una maestría en Boston, también aprovechó para responder preguntas frecuentes de sus seguidores. En una reciente dinámica, la joven sorprendió al hablar de su vínculo con su madrastra y revelar información sobre su trayectoria profesional.

La relación de Silvana Zambrano con su madrastra, Magaly Medina

Tras el matrimonio entre Alfredo Zambrano y Magaly Medina en 2016, la relación entre la conductora y Silvana se ha fortalecido con el tiempo. En palabras de la joven, ambas mantienen un vínculo cercano, basado en confianza y cariño. "Magaly me conoce desde que tengo doce años. Me ha visto crecer, y con el tiempo el cariño fue creciendo", afirmó la joven en su cuenta de TikTok.

Silvana Zambrano también expresó lo feliz que está al ver a su padre en una relación estable y con alguien que le aporta positivamente. “Yo veo a mi papá demasiado feliz, y no hay nada mejor para mí que esté bien y tranquilo con una mujer que suma un montón en su vida”, comentó. Además, añadió que Medina siempre está dispuesta a apoyarla y a entablar conversaciones sobre temas de interés mutuo: “Es una buena madrastra, siempre me defiende y nos entendemos muchísimo”.

A pesar de la cercanía que comparten, la hija de Alfredo Zambrano aclaró que la 'Urraca' es muy profesional y que no comparte información relacionada con su trabajo como periodista de espectáculos. “No me entero de los chismes antes que ustedes. Es demasiado profesional, en verdad, no nos cuenta nada”, dijo entre risas, generando simpatía entre sus seguidores.

¿A qué se dedica Silvana Zambrano en Boston?

Lejos del mundo del espectáculo, Silvana Zambrano ha centrado sus esfuerzos en su desarrollo académico. Después de estudiar Psicología en la Universidad de Lima, decidió mudarse a Boston para continuar su formación profesional. Actualmente, está cursando una Maestría en Consejería Psicológica en Northeastern University, un programa que tendrá una duración de dos años y que culminará en 2024.

Además, Silvana complementa su educación con una formación en el Instituto de Terapia Racional Emotiva, lo que le permitirá certificarse como psicoterapeuta en un futuro cercano. “Ya estoy terminando mi segundo año, así que pronto voy a estar certificada como psicoterapeuta”, comentó la joven, dejando entrever su entusiasmo por su carrera.

Estas actividades le han permitido equilibrar su vida profesional con su pasión por crear contenido en redes sociales, donde comparte su día a día como estudiante en el extranjero. Silvana afirma que esta actividad es terapéutica para ella: “Yo sé que muchos están aquí por Magaly, pero vengo haciendo esto hace tiempo porque me encanta y me ayuda a organizarme”.