Tras renunciar a ‘Magaly TV, la firme’ en septiembre de 2024, la periodista Priscila Mateo aseguró que se iba a alejar de las redes sociales y enfocarse en nuevos proyectos. Al parecer, su amor por el periodismo fue más y decidió ser parte de un programa propio que se emitirá a través de las plataformas digitales de Show.Pe.

Priscila Mateo se reencuentra con sus excompañeras de ATV



Priscila Mateo será parte de ‘Sin vergüenzas’ junto a Ruby Pimentel, Nathaly Julca y Fiorella Roldán, las reporteras del programa de Magaly Medina. Este programa, que busca informar y entretener, abordando problemáticas sociales con un enfoque fresco y divertido; iniciará este jueves 27 de febrero a las 11:00 p.m.



Con la premisa de dar voz a los cibernautas, ‘Sin vergüenzas’ se propone ser un punto de encuentro donde se puedan compartir experiencias y opiniones. Las periodistas, con una sólida trayectoria en medios de comunicación, se unen para ofrecer un programa que combina análisis y entretenimiento, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes buscan una alternativa en el streaming.

El programa se transmitirá en vivo y en directo por YouTube, Kick, TikTok e Instagram, permitiendo a los espectadores interactuar y participar en la conversación. Este enfoque busca no solo informar, sino también crear un ambiente ameno donde la risa y la reflexión vayan de la mano.

Priscila Mateo habla de su regreso al periodismo



A través de sus stories de Instagram, la extrabajadora de Magaly Medina reconoció que siente nervios por este nuevo proyecto, pero aseguró que se siente lista para reconectarse con el público.



“Mañana (este jueves) salimos al aire por el canal del show junto a mis compañeritas periodistas. Un proyecto que me tiene entusiasmada porque soy comunicadora, con un poquitín de nervios (para qué les digo que no), pero me siento lista para volver a estar frente a una cámara para informar, entretener y, sobre todo, nos conozcamos”, expresó.



Compañeras de Priscila Mateo hablan del proyecto

Nathaly Julca, una de las presentadoras, destaca la importancia de crear un ambiente divertido. “Llegamos para divertirnos. La gente quiere informarse, pero también reírse junto a nosotras con nuestras ocurrencias”, dijo Nathy', quien ha trabajado en casas televisivas como Panamericana TV, Latina y actualmente en ATV.



Fiorella Roldán también enfatiza la inclusión del programa: “Somos un espacio para la gente, hombres y mujeres por igual. Vamos a reírnos y tratar los temas con alegría, pero en especial con responsabilidad”, añade.