El creador de contenido Diealis se encuentra en el ojo público tras ser vinculado sentimentalmente con Flavia Laos. Su creciente popularidad ha generado que sea un tema recurrente en el mundo del espectáculo, pero también ha traído consigo la reaparición de denuncias en su contra.

En la última emisión de 'Magaly TV, la firme', del 26 de febrero, la conductora criticó al streamer por su historial y sus recientes apariciones con figuras de la farándula. Esto provocó la molestia de Diealis, quien en Kick le exigió a Magaly Medina que dejara de hablar de él y argumentó que ya no era relevante en redes.

Magaly Medina le responde y Diealis la invita a Argentina

Fiel a su estilo, Magaly Medina no tardó en responder y dejó claro que no tenía conocimiento de Diealis hasta que empezó a relacionarse con modelos mediáticas como Flavia Laos y Mayra Goñi. "Yo ni siquiera sabía quién eras. Lo que pasa es que estos streamers quieren lo mismo que los futbolistas exitosos: la modelito del año y el carrazo del año. Entonces, si no quieres que nadie te toque, deja de aparecer en el mundo farandulero", comentó la conductora.

Sin embargo, la polémica tomó un giro inesperado cuando, en su última transmisión en vivo, Diealis, lejos de seguir confrontándola, le declaró su admiración e incluso la invitó a viajar juntos. "Lo que tú no quieres aceptar es que ahora somos mediáticos (los streamers), entonces, en un momento, hay un contacto entre lo mediático que fue la tele y el internet. Eso tienen que entenderlo. Es así el crecimiento, el crecimiento te lleva a conocer a gente grande y yo estoy orgulloso de eso", explicó.

Luego, sorprendió con una propuesta para la 'Urraca': "Te amo, Magaly, firme, te amo de verdad, te juro que te amo. Espero que algún día de verdad nos podamos conocer y tomar un té, donde tú quieras, mira, yo iba a ir a Central (con Janet Barboza), pero contigo puedo ir si quieres a Argentina y nos vamos a Don Julio a comer, yo te invito a Don Julio si tú deseas. Yo te pago el pasaje y nos vamos para allá", exclamó Diealis.