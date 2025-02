La influencer y cantante Flavia Laos se convirtió en tendencia en redes sociales tras ser captada en estado de ebriedad durante la fiesta de Mayra Goñi, evento en el que participó en un reto con el streamer Diealis, quien ha sido señalado en diversas denuncias por violencia contra la mujer. La controversia creció cuando días después, Laos fue invitada a un streaming del mismo influencer, lo que generó críticas por su cercanía con él.

Ante la ola de comentarios en redes sociales, Flavia Laos decidió pronunciarse sobre lo ocurrido en la celebración de Mayra Goñi, donde, según sus propias palabras, estuvo "emocionada" y disfrutando el momento. Además, se refirió a su vínculo con el médico de Hollywood Robert Dorfman, con quien había sido relacionada sentimentalmente.

¿Qué dijo Flavia Laos sobre la fiesta de Mayra Goñi?

La celebración de Mayra Goñi reunió a varios personajes del entretenimiento, y Flavia Laos fue una de las asistentes más comentadas de la noche. Durante el evento, participó en un desafío con Diealis, en el que ambos bebieron shots de whisky en medio de una transmisión en vivo. Este episodio generó una ola de reacciones en redes, especialmente porque se la vio afectada por el alcohol.

Días después, en una entrevista, la influencer restó importancia a la polémica y se mostró despreocupada por las críticas. "Yo estaba en una fiesta, estaba emocionada. La gente salió cayéndose de esa fiesta, así que no vengan a hacerse los ‘calzón con bobos’ porque todos estaban remal en ese evento, solo que no estaban siendo streameados", declaró Laos. La cantante defendió su actitud y aseguró que se trató de un mal momento captado en vivo, pero que, fuera de cámaras, todo estuvo bajo control.

Flavia Laos habla sobre su relación con Robert Dorfman

Tras la controversia por la fiesta de Mayra Goñi, Flavia Laos también fue consultada sobre su actual situación sentimental, específicamente sobre su presunto romance con el médico estético Robert Dorfman, conocido por atender a celebridades en Los Ángeles. La influencer aclaró que, aunque han estado saliendo, sigue soltera y disfruta de su libertad.

“Llevamos un mes, dos meses, ¿quién cuenta? Yo soy un alma libre, yo estoy soltera, soy libre, me gusta divertirme”, expresó Laos. Además, aseguró que no le da mayor importancia a la ‘oficialización’ de la relación y que, por ahora, prefiere enfocarse en el presente. "Yo no pienso en el futuro, ahorita estoy en mi fiesta, pensando en el presente", agregó.