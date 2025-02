La influencer Flavia Laos reapareció junto a sus inseparables amigas, Mayra Goñi y Alessandra Fuller, el recordado trío de actrices de ‘Ven, baila quinceañera’, durante una fiesta de streamers organizada por Diealis y transmitida en vivo por la plataforma Kick. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Laos, aparentemente pasada de copas, se mostró muy cariñosa con Diealis, quien ha admitido ser un agresor confeso.

El programa ‘Magaly TV: la firme’ difundió imágenes del evento, generando sorpresa, ya que recientemente Flavia Laos había pasado la Navidad y el Año Nuevo con el cirujano de Hollywood, Robert Dorfman, y estaban encaminados a iniciar una relación sentimental. No obstante, según lo visto, parece que ya lo olvidó.

Flavia Laos se luce muy cariñosa con streamer Diealis

La modelo, actriz, cantante e influencer Flavia Laos se mostró muy animada durante la fiesta de streamers organizada por Diealis, donde fue vista bebiendo varias copas de whisky y protagonizando momentos polémicos. Incluso, en un arranque de euforia, soltó varias groserías en plena transmisión en vivo: “Para qué me invitas, mie…”, le dijo a Mayra Goñi, quien aprovechó el evento para lanzar su nueva canción.

Además, la rubia de 27 años se mostró muy cercana a Diealis, tomándole la mano, dejándose abrazar cariñosamente por él y bebiendo alcohol juntos de manera desenfrenada. Por su parte, cuando el streamer le preguntó si estaba en una relación, ella afirmó estar soltera dejando en el olvido a su ‘saliente’ Robert Dorfman. “Soy una persona libre”, respondió. En varios momentos, Laos se convirtió en el alma de la fiesta, bailando con distintos participantes del evento.

Las imágenes fueron expuestas en ‘Magaly TV: la firme’, donde la conductora Magaly Medina no dudó en comentar: “Me parece que algunas se pasaron con el whisky. Vi a Flavia Laos un poco subida de tono con sus palabras, estaba algo grosera... Mírale nomás la carita”, expresó la periodista.

Flavia Laos espera que Robert Dorfman le pida ser su novia

En una entrevista con ‘Amor y fuego’ en enero de este año, Flavia Laos dejó en claro que, aunque ha vivido momentos especiales con Robert Dorfman, su relación aún no es oficial. La influencer y actriz reveló que, a pesar de la gran conexión que comparten, todavía no han dado el siguiente paso. "Todavía no me ha pedido ser su enamorada”, confesó, asegurando que se están tomando el tiempo para conocerse mejor.

Aunque los rumores y la emoción de sus seguidores han crecido en redes sociales, Flavia Laos dejó claro que su vínculo con Robert Dorfman aún está en una fase inicial. La actriz contó que durante su estancia en Los Ángeles se hospedó en la casa del cirujano y tuvo la oportunidad de conocer a su familia. Sin embargo, recalcó que no tienen prisa en formalizar su relación. “Vamos paso a paso”, afirmó con serenidad.