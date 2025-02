Diego Aliaga, más conocido en redes como "Diealis", ha estado en el centro de la atención mediática en los últimos días debido a su presunta relación con Flavia Laos. Su creciente popularidad lo ha llevado a ser tema de conversación en el mundo del espectáculo, generando diversas opiniones sobre su vida personal.

No obstante, su reciente exposición también ha sacado a la luz denuncias en su contra, lo que provocó críticas por parte de Magaly Medina. En un reciente en vivo, el conocido streamer le exigió a la conductora que dejara de mencionarlo en su programa.

Diealis pide a Magaly Medina que no hable de él

En la última emisión de 'Magaly TV: La Firme', transmitida el 26 de febrero, se mostraron las últimas declaraciones que hizo Diealis en su streaming. En esta, el creador de contenido mostró su incomodidad por ser mencionado en el programa de la 'urraca'. Asimismo, señaló que ya no era relevante en el mundo de las redes sociales y pidió que no se sigan recordando hechos de su pasado, en referencia a la denuncia por violencia de parte de su expareja.

"Ser juzgado a nivel nacional por algo que pasó hace años y encima estar en un proceso legal, te imaginas esa carga. Magaly, no me deja en paz todos los días. Yo ya no soy relevante en el streaming, no me fastidies, por favor, Magaly, déjame en paz", exigió el streamer Diealis en su última aparición en las redes sociales.

Magaly Medina le responde a Diealis

Por su parte, Magaly Medina no dudó en responderle a Diealis, asegurando que ella no lo conocía antes de que empezara a juntarse con modelos mediáticas como Mayra Goñi y Flavia Laos. Asimismo, la 'urraca' le recomendó al streamer no rodearse de personajes de la farándula, si quería mantener un perfil bajo y no aparecer en programas de espectáculos.

"Yo ni siquiera sabía quién eras. Lo que pasa es que estos streamers quieren lo mismo que los futbolistas exitosos: la modelito del año y el carrazo del año. Entonces, si no quieres que nadie te toque, deja de aparecer en el mundo farandulero", concluyó la conductora de televisión.