La cantante folclórica Fresialinda, reconocida por su trayectoria en la música andina, sorprendió al público al revelar detalles sobre su experiencia en el reality 'Mi famoso puede', emitido por Latina en 2019. Durante una entrevista en el podcast 'Tacu tacu', la artista contó que el cambio de conductor en la final del programa influyó negativamente en su estado emocional y afectó su rendimiento en la competencia.

Según el testimonio de la intérprete tacneña, cuando Checho Ibarra dejó el programa, su lugar fue ocupado por Cristian Rivero, cuya actitud la hizo sentir incómoda. Fresialinda aseguró que las palabras del presentador la desestabilizaron hasta el punto de hacerla llorar y perder la confianza en sí misma, lo que influyó en su desempeño en la final. "No me acuerdo qué me dijo, pero me hizo sentir mal y me bajoneé rápido", expresó.

Fresialinda expone malos tratos de Cristian Rivero en Latina

La artista relató que, durante su participación en 'Mi famoso puede', se sintió muy cómoda trabajando junto a Checho Ibarra y Karen Schwarz, quienes conducían el programa en ese momento. Sin embargo, cuando el exfutbolista se ausentó por vacaciones y fue reemplazado por Cristian Rivero, la situación cambió drásticamente.

"Con Checho yo me sentía superbién, me daba confianza y tranquilidad, era chévere como persona. Pero la última semana él pidió vacaciones y se fue en la final, la cual yo sentía que iba a ganar. Lo reemplazó Cristian Rivero, quien tenía otro trato. Era diferente, un poco más tosco", indicó la cantante folclórica en la entrevista.

Fresialinda explicó que, antes del cambio de conductor, estaba segura de que tenía grandes posibilidades de ganar el reality de Latina. Sin embargo, la actitud de Cristian Rivero la afectó profundamente, haciéndola dudar de su desempeño en la final. "No podía concentrarme, me puse a llorar ese día. Mi amiga me dijo que no me pusiera así, es que yo soy bien sensible", añadió.

Fresialinda revela que Cristian Rivero le pidió disculpas

Luego del episodio que afectó su confianza en la competencia, la producción del programa notó el cambio en su estado de ánimo y alertó a Cristian Rivero sobre el impacto de sus palabras en la cantante folclórica. Ante esta situación, el conductor se acercó a la artista para disculparse por lo sucedido.

"Me dijo: ‘disculpa si no usé la palabra adecuada’", relató Fresialinda en el podcast. Sin embargo, la cantante aseguró que la disculpa no cambió su estado emocional, ya que ya estaba demasiado afectada por la situación. "Yo ya estaba bajoneada. Perdí ese día, igual que todos los juegos porque emocionalmente no estaba bien. Era diferente cuando estaba el Checho", concluyó la artista.