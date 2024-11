El conductor de televisión Cristian Rivero sorprendió a sus seguidores al compartir una emotiva fotografía en su cuenta de Instagram. En la imagen, tomada hace casi dos décadas, se le ve junto a los integrantes de Erreway, la legendaria banda argentina que vuelve a los escenarios con su gira 'Juntos Otra Vez'.

Erreway, nacida de la exitosa telenovela juvenil Rebelde Way, ha causado furor en Perú al anunciar tres conciertos, incluido un show adicional tras dos sold out consecutivos. El grupo se presentará en el Estadio Nacional de Lima, y la emoción entre sus fanáticos peruanos no se ha hecho esperar.

Cristian Rivero y su encuentro con Erreway

Cristian Rivero, una de las figuras más queridas de la televisión peruana, recordó con nostalgia el momento en que conoció a los integrantes de Erreway: Benjamín Rojas, Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Luisana Lopilato. Según contó en su publicación, este encuentro se dio durante la grabación de su primer programa como conductor en el año 2004.

En la imagen compartida, se puede ver a los integrantes del grupo argentino disfrutando de plátanos típicos peruanos y brindando con pisco sour, la emblemática bebida nacional. Rivero, quien lleva casi dos décadas en la televisión, acompañó la fotografía con el mensaje: "Mi primer programa como conductor fue con un especial de Erreway. Cómo ha pasado el tiempo, yo también soy un #ErrewayLover. Cuánta juventud en una sola foto, por allá, en el 2004".

Erreway y Cristian Rivero. Foto: Instagram/cristianrivero

La publicación desató una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes destacaron la nostalgia que genera el regreso del grupo argentino. Además, muchos compartieron sus anécdotas sobre lo complicado que fue conseguir entradas para los conciertos en Lima.

Conciertos de Erreway en Perú

La gira de reencuentro de Erreway, titulada 'Juntos Otra Vez', despertó un fervor impresionante en Perú. Tras agotar las entradas para sus presentaciones del 3 y 4 de mayo de 2025, la banda anunció una tercera fecha para el 6 de mayo, que también se realizará en el Estadio Nacional de Lima.

El anuncio de este tercer concierto llegó luego de que los boletos para las dos primeras fechas se agotaran en menos de 24 horas, dejando a miles de fanáticos sin la oportunidad de asegurar su lugar en este esperado regreso. Las entradas para el nuevo show ya están a la venta en Teleticket, y se espera que también se agoten rápidamente debido a la alta demanda.