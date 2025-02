En medio de un escándalo que ha sacudido el mundo del espectáculo, Melissa Lobatón ha captado la atención del público luego de compartir un mensaje en sus redes sociales. Este hecho ocurre tras las recientes declaraciones de su hermana, Samahara Lobatón, quien reveló en el programa 'América hoy' que Anne Thorsen, hija de Evelyn Vela, habría iniciado una relación con la expareja de Melissa, a pesar de la cercanía entre ambas familias.

El escándalo ha generado una fractura entre Melissa Klug y Evelyn Vela, quienes mantenían una amistad de años. Samahara acusó a Anne de actuar sin “códigos” y de negar los hechos cuando Melissa Lobatón la confrontó. Mientras tanto, la hija de Klug optó por el silencio y solo publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que muchos usuarios interpretaron como una fuerte indirecta.

El mensaje de Melissa Lobatón en medio del escándalo

Horas después de que su hermana hiciera públicas las acusaciones, Melissa Lobatón compartió en sus redes sociales: "La paz mental que consigues cuando no mientes, no ocultas, no engañas, no tienes malas intenciones, no traicionas, eso es felicidad, la conciencia tranquila es lo que puede salvarte de un vacío en tu vida."

Este mensaje encendió aún más la controversia, ya que fue visto como una reacción directa a la situación con Anne Thorsen. Aunque Melissa no ha dado declaraciones, su publicación ha sido interpretada por los internautas como una manera de expresar su sentir tras la supuesta traición.

Publicación de Melissa Lobatón. Foto: Instagram

Samahara Lobatón arremete contra Anne Thorsen

Samahara Lobatón no se guardó nada y aseguró que la hija de Evelyn Vela no fue honesta sobre su relación con el ex de Melissa. "Nosotras hemos crecido juntas y ella sabía que este chico era enamorado de mi hermana. Le dijo y la chiquita lo negó todo. Pero, ¿qué se puede esperar si en verdad no tiene códigos?", declaró en 'América hoy'.

Asimismo, Samahara cuestionó que Anne Thorsen represente a Perú en certámenes de belleza, sugiriendo que su conducta no es la adecuada para alguien que lleva esa responsabilidad. Estas declaraciones generaron un intenso debate en redes sociales, donde los seguidores de ambas influencers han tomado partido.