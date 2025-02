Melissa Klug dejó el Perú y viajó a Estados Unidos, específicamente a Manhattan, Nueva York, tras el escándalo con su ahora examiga Evelyn Vela. Esta última la advirtió que, si continuaba mencionando a su hija, daría su opinión sobre Christian Cueva, ya que tendría bastante que contar.

Cabe recordar que Klug y Vela fueron mejores amigas. Sin embargo, su amistad llegó a su fin, y ambas dieron versiones diferentes sobre lo ocurrido. La llamada ‘Blanca de Chucuito’ afirmó que la ruptura se debió a un problema entre sus hijas, Melissa Lobatón y Anne Thorsen, por un chico. En cambio, Evelyn sostuvo que el distanciamiento se originó tras su comentario: “Que la defienda Yahaira Plasencia”, en referencia a los rumores sobre presuntos encuentros entre Melissa y el futbolista Christian Cueva.

Melissa Klug manda mensaje a Evelyn Vela desde Estados Unidos

Melissa Klug compartió en Instagram fotografías de su estancia en Estados Unidos. Por el momento, se desconoce si viajó en compañía de alguna de sus hijas o de su prometido, Jesús Barco. En conversación con Trome, la empresaria aseguró sentirse harta de que Evelyn Vela la mencione constantemente y le pidió que, si decide hablar, lo haga con pruebas.

“Solo respondí que diga la verdad del porqué dejé de hablarle y terminar mi amistad con Evelyn y su familia. Te juro por mis hijos que estoy harta de que Evelyn siempre me mencione, quisiera alguna vez leer que habla de sus proyectos y vida. Que simplemente no me mencione. Yo siempre he optado por no responderle, pero ya todo cansa y tiene su límite”, compartió Melissa Klug, de 41 años.

“Encima sale a decir que si hablara (sobre Christian Cueva) tendría mil programas. Que hable todo lo que quiera, pero que hable con la verdad que recuerde que yo también fui su amiga”, sentenció la exnovia de Jefferson Farfán a Trome.