La influencer Samahara Lobatón no se quedó callada y salió en defensa de su madre, Melissa Klug, y su hermana, Melissa Lobatón, tras las recientes declaraciones de Evelyn Vela sobre su distanciamiento. Según reveló la exchica reality, el quiebre en la amistad entre Klug y Vela se habría dado por una fuerte traición: Anne Thorsen, hija de Evelyn, habría iniciado una relación con el exnovio de Melissa Lobatón.

"Nosotras hemos crecido juntas, toda la vida. Pese a que Evelyn y mi mamá hayan tenido sus diferencias en algún momento, mi mamá jamás se alejó de sus hijos y siempre estuvo para ellos. Ella sabía que este chico era enamorado de mi hermana", expresó Samahara Lobatón en 'América hoy', indignada por lo ocurrido.

Samahara acusa a Anne Thorsen de traicionar a Melissa Lobatón

En su descargo, Samahara Lobatón detalló que Melissa Lobatón terminó con su pareja en marzo, pero aún mantenían contacto hasta junio. Sin embargo, en ese periodo, Anne Thorsen habría iniciado un romance con él, lo que generó la ruptura de su amistad.

"La chica lo negó todo, pero qué se puede esperar si en verdad no tiene códigos", comentó la hija de Melissa Klug, evidenciando su molestia. Además, cuestionó a Jessica Newton, directora del Miss Perú, por permitir que Anne sea parte de su organización. "No sé qué clase de miss, qué clase de ejemplo quiere dar sabiendo que se metió con el exenamorado de Melissita", agregó.

Melissa Lobatón recurrió a terapia tras la traición de Anne Thorsen

Según Samahara, su hermana Melissa Lobatón sufrió un golpe emocional tras el episodio y tuvo que acudir a terapia para superarlo. "Ella pasó por un proceso muy duro, pero ahora está muy bien, está tranquila, llevó su terapia. Cualquiera te puede traicionar, pero no alguien que consideras tu familia", aseguró la actual pareja de Bryan Torres.

Finalmente, la influencer dejó en claro que Evelyn Vela busca desviar la atención de lo sucedido, asegurando que no permitirá que se responsabilice a su madre, Melissa Klug. "Si yo lo estoy aclarando es porque no me parece justo que Evelyn le quiera echar la culpa a mi mamá", sentenció.