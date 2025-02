La disputa entre Evelyn Vela, Melissa Klug y Samahara Lobatón ha escalado nuevamente, luego de que la exbailarina utilizara sus redes sociales para revelar una supuesta conducta de su ex amiga y su hija. Según Vela, tanto la ‘Blanca de Chucuito’ como su primogénita solían frecuentar su restaurante en Ica sin asumir los costos de sus consumos.

Las declaraciones de la llamada ‘Reina del Sur’ surgieron en respuesta a una usuaria que intentó desacreditarla, insinuando que ella también se benefició de la amistad con Klug en el pasado. Sin embargo, Vela no dudó en responder con firmeza, desmintiendo tales afirmaciones y asegurando que, en realidad, fueron Melissa y su hija quienes obtuvieron ventajas de su negocio gastronómico.

Evelyn Vela arremete contra Melissa Klug y Samahara Lobatón

El conflicto mediático entre Evelyn Vela y Melissa Klug no es reciente, pero en los últimos días ha tomado mayor relevancia debido a los enfrentamientos que han protagonizado en redes sociales. Durante la última edición del programa 'América hoy', se revelaron mensajes en los que la empresaria exponía a la madre de Samahara Lobatón y su entorno.

Todo comenzó cuando una seguidora comentó en una publicación de Evelyn Vela, asegurando que la empresaria también habría sacado provecho de la exposición mediática mientras mantenía una relación cercana con Melissa Klug. La respuesta de Vela fue tajante: "Comía de eso, creo que no conoces a mi familia. Yo no vivo de la televisión, averigua antes de hablar, por favor", escribió la exbailarina, dejando en claro que su fuente de ingresos no proviene del espectáculo, sino de sus propios negocios.

Sin embargo, las declaraciones más polémicas llegaron después, cuando otro usuario la instó a responder con más dureza. Fue en ese momento que Evelyn Vela afirmó que Melissa Klug y Samahara Lobatón visitaban su restaurante en Ica junto a un grupo de personas y consumían sin pagar. "Será al revés, cada vez que iban a Ica tragaban gratis todo su batallón en mi restaurante, es muy diferente", respondió Vela, insinuando que la empresaria y su hija habrían aprovechado su hospitalidad.