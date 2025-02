Evelyn Vela desmintió que el final de su amistad con Melissa Klug haya sido provocada por un desacuerdo entre sus hijas, como había afirmado su examiga. En cambio, la empresaria explicó que la verdadera razón de su distanciamiento se dio porque no la defendió luego de ser relacionada con el futbolista Christian Cueva.

En una reciente comunicación con el programa 'América hoy', Evelyn Vela se mostró molesta por los comentarios que hizo Melissa Klug sobre su hija. Además, la popular 'Reina del Sur' no dudó en enviarle una advertencia a su examiga, señalando que podría empezar a hablar sobre su vínculo con Christian Cueva.

Evelyn Vela le responde a Melissa Klug por comentario sobre su hija

Como se recuerda, luego que Evelyn Vela dejara entrever que su amistad con Melissa Klug se terminó por la "broma" que hizo por su supuesto vínculo con el futbolista Christian Cueva, la 'Blanca de Chucuito' contó a 'América hoy' que se habrían distanciado por un problema entre sus hijas. “Pero para cerrar el tema Evelyn Vela, fue por lo que le hizo su hija a mi hija y ella sabe PERFECTAMENTE qué pasó. Si ella desea, yo lo comento”, fueron las declaraciones de Melissa Klug.

Por su parte, Evelyn Vela se mostró indignada por los comentarios de su examiga y reiteró que el final de la amistad se dio por Christian Cueva. “Qué habla, su problema, lo que las mocosas hagan, yo qué tengo que ver con ese tema. Ellas son mayores de edad. Lo que pasa es que ella no quiere decir que se resintió por lo de Cueva, que no la defendí”, dijo la empresaria para el mismo medio.

Evelyn Vela amenaza con hablar sobre un supuesto vínculo entre Melissa Klug y Christian Cueva

Asimismo, Evelyn Vela se mostró indiferente ante la controversia que la rodea, afirmando que su agenda está repleta de compromisos. “Pero en fin, que diga lo que quiera. Estoy tan ocupada con mis eventos, mi boutique y mis hijos, que no tengo ni tiempo en pensar quién se pelea conmigo o quién me elimina de Instagram”, expresó.

Ante la posibilidad de que Melissa Klug revelara la verdadera causa de su distanciamiento, Evelyn Vela no dudó en lanzar contundente advertencia a su examiga, señalando que podría empezar a hablar sobre el supuesto vínculo que habría tenido con Christian Cueva. “Yo no meto jamás a sus hijos. Tranquila, que yo también puedo dar mi opinión de lo de Cueva. De verdad que ando súper bien, estoy en mi mejor momento para pisar el palito. (...) Mi hija no pertenece a la farándula, no necesita hacer escándalos”, concluyó.