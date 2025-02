Evelyn Vela rompió su silencio y respondió duramente a las recientes declaraciones de Samahara Lobatón, quien sugirió en el programa 'América hoy' que la hija de la empresaria se habría involucrado con la expareja de su hermana Melissa Lobatón. Como se recuerda, la propia Melissa Klug salió a relucir que su amistad con Vela habría terminado debido a un problema entre sus hijas.

Esto generó que diversos usuarios en las redes sociales comentaran lo sucedido y pidieran a Evelyn Vela que defendiera a su hija. Ante esto, la popular 'Reina del Sur' no se quedó callada y arremetió contra Melissa Klug y su engreída Samahara Lobatón. Entérate qué fue lo que contesto Evelyn Vela en su cuenta oficial de TikTok.

Evelyn Vela responde a las últimas declaraciones de Samahara Lobatón

Evelyn Vela se pronunció a través de su cuenta oficial de TikTok sobre las declaraciones que hizo Samahara Lobatón en el programa 'América hoy', donde dejó entrever que la hija de Vela habría tenido un romance con la expareja de su hermana Melissa Lobatón. Antes los comentarios sus seguidores, quienes pedían que defendiera a su hija, Evelyn dejó en claro que no le interesan las polémicas. “No puedo rebajarme al mismo nivel, ellas viven de esto”, fue la contundente respuesta que dio la empresaria.

“Evelyn, haz los honores y saca las garras por tu hija. No permitas que una tipa como Samahara hable mal de ella”, fue el comentario que hizo un usuario. Ante esto, Evelyn Vela señaló que, a diferencia de Melissa Klug y su familia, su hija no vivía de lo escándalos. “¿Qué puedes esperar si ellas viven del escándalo? Mi hija no es una farandulera”, señaló la empresaria.

PUEDES VER: Samahara Lobatón expone a la hija de Evelyn Vela y revela que 'traicionó' a su hermana Melissa: 'No tiene códigos'

Evelyn Vela da 'me gusta' a comentarios en contra de Melissa Klug y sus hijas

Por otro lado, Evelyn Vela no dudó en aprobar con 'me gusta' algunos comentarios de sus seguidores en su último video de TikTok. Muchos de ellos aplaudían su decisión de no responder a las provocaciones de su examiga Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón.

“Te diría que le respondas, pero acabo de ver tu muñeca… No te bajes, hay niveles”, mencionó una seguidora a la que Evelyn Vela le dio un 'corazón'. Asimismo, otro seguidora señaló: “Hay amigas que, cuando no les apoyan en todas sus conveniencias, te dan golpes bajos”. Esto también fue aprobado por Vela, quien anteriormente afirmó que Melissa Klug se había enojado con ella porque no la defendió tras ser involucrada sentimentalmente con el futbolista Christian Cueva.