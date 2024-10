Evelyn Vela, conocida por su amistad cercana con Melissa Klug, se vio envuelta en el último escándalo de la farándula peruana tras ser vinculada indirectamente con Christian Cueva. En una reciente entrevista en 'Magaly TV La Firme', Evelyn aclaró su postura frente a los rumores que señalaban un posible distanciamiento entre ambas. Afirmó que, pese a los comentarios, su relación con Klug se mantiene firme.

La polémica se generó después de que se filtraran mensajes comprometedores entre Melissa Klug y el futbolista Christian Cueva. Ante las cámaras, la 'Reina del Sur'reiteró que, si bien mantiene su amistad con Klug, ha decidido no involucrarse en el tema. "Aprendí a no defender a nadie", expresó, destacando su deseo de mantenerse al margen de cualquier conflicto.

Evelyn Vela aclara rumores sobre distanciamiento con Melissa Klug?

Durante su aparición en el programa, Evelyn Vela dejó en claro que la amistad que mantiene con Melissa Klug no ha sido afectada por los recientes rumores. "Cuando una es amiga, es amiga hasta el final", declaró Vela, al ser consultada por la aparente distancia entre ambas. La 'Reina del Sur' se mostró contundente en su mensaje, señalando que no tiene intenciones de formar parte del escándalo que gira en torno a Klug y Cueva. "Pero eso no quiere decir que yo esté mintiendo o que ella esté mintiendo; ella tiene su versión", añadió respaldando la versión de su amiga.

Evelyn aclaró que, si bien respeta a su amiga, no es su "colchón". Esto en referencia a las suposiciones de que podría salir en su defensa como lo ha hecho en otras ocasiones. Evelyn, en un tono firme, dijo que solo hablará de lo que sabe y que, en este caso, no tiene ninguna información que aportar. Aseguró que si Melissa no la hubiera mencionado, ella no se involucraría de ninguna forma en el asunto. "A mí me sorprendió; es más, yo no tenía nada que ver en ese tema. Fue Melissa quien me mencionó. Si ella no me mencionaba, yo no abría la boca para nada", señaló la amiga de Klug

¿Qué dijo Evelyn Vela sobre Melissa Klug y el supuesto amorío con Christian Cueva?

Evelyn Vela afirmó desconocer los detalles sobre el supuesto romance entre Klug y el futbolista Christian Cueva, enfatizando que no le corresponde opinar. "Yo no soy colchón de nadie, yo soy su amiga y no sé nada. ¿Qué puedo decir? Yo no paro las 24 horas del día con ella. Soy loca pero no mentirosa", sostuvo en la entrevista. Con estas palabras, Vela desmarcó su amistad de cualquier especulación. Además, enfatizó que no pasa todo el tiempo con Klug y que no puede dar cuenta de su vida privada.

Evelyn Vela responde si sigue siendo amiga de Melissa Klug. Foto: composición LR

La iqueña dejó claro que no piensa involucrarse en una situación que no le compete directamente. Sus palabras también reflejan un cambio en su manera de abordar las controversias de sus amigos cercanos, mostrando una postura más reservada y protectora de su imagen pública. "Aprendí a no defender a nadie", señaló en su última entrevista, subrayando su intención de no tomar partido ni opinar sobre las acusaciones que circulan en los medios.

Melissa Klug niega romance con Christian Cueva

En medio de la controversia desatacada por Pamela Franco, la esposa de Christian Cueva, Melissa Klug emitió un comunicado a través de sus redes sociales, donde negó rotundamente cualquier vínculo romántico con el futbolista. La 'Blanca de Chucuito' declaró que la relación con el futbolista siempre ha sido de amistad y que cualquier insinuación de un amorío es mentira.

PUEDES VER:Luciana Fuster y el JUGOSO SALARIO que continuará ganando tras entregar su corona del Miss Grand International

"Es completamente falso que haya tenido una relación íntima con el señor Christian Cueva. Ya he aclarado este asunto con las personas involucradas", expresó Klug en su mensaje, reafirmando su compromiso con su pareja y rechazando las acusaciones.